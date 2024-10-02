  • 29°C
香港時間：2024102日 (三) 17:42
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

飲食攻略｜男子皮膚嚴重潰爛20年　吃這種食物竟奇蹟好轉　醫生揭關鍵原因

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

一名男子皮膚嚴重潰爛長達20年，結果吃1種食物後竟奇蹟好轉。

【皮膚潰爛/好轉/食物/飲食/茹素/無油飲食／素食／油脂／脂肪／五花肉】不少人為了減肥、身體健康等原因都會減少攝取油脂，甚至實行無油飲食，但其實營養攝取要均衡才能保證健康。台灣有醫生就分享病例，指一名茹素的男子受皮膚潰爛困擾多年，結果吃了1種食物後竟出現好轉，原來關鍵就在於飲食不能完全沒有油脂。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜關節退化有得救？　醫生拆解治療方案+復康護膝貼士

均衡飲食｜無油飲食可損害健康

台灣家醫科醫生宋晏仁在節目《奕起聊健康》中分享，表示實行低脂肪或低碳飲食確實有機會減肥成功，不過就強調「完全不吃油一定會出問題」。他解釋，人的身上有一些脂肪酸叫必須脂肪酸，是人體必需的營養素，通常出現在細胞膜上；如果完全不進食油分，便會導致細胞膜出現缺損、影響細胞膜的健康，繼而無法跟旁邊的細胞溝通、傳遞訊號，無法有效做好防禦工作，最終令人變得容易生病。

均衡飲食｜進食油脂改善皮膚潰爛

他分享一宗案例，表示一位男子從美國回台，專門看他的門診，只為了講一件事；該名男子過去20年一直崇尚素食及無油飲食，所有食物都只用水煮「白烚」，但皮膚就出現嚴重潰爛，且四處求醫都無法治癒。

男子之後偶然在節目上聽到宋晏仁提及脂肪有益健康的論點，抱著將信將疑的態度吃了幾片五花肉，結果持續一個禮拜後皮膚狀況居然明顯改善，但只要他回復無油的全素飲食，潰爛便會復發，再吃五花肉又出現好轉，令他忍不住直呼「邪門了」。直至他前往門診拜訪宋晏仁的時候，皮膚已經完全康復、不再潰爛。

宋晏仁藉此提醒市民，表示好的油脂還是需要適量攝取。至於甚麼是好油？他就指出，但凡是天然的蛋白質裡面含有的油都是好油，反之，刻意榨出來的油就未必是好油。

更多相關報道：飲食攻略丨醫生推介5種食油抗老護心血管　一種煮法鎖住營養不破壞

同場加映：健康食油5大之選

消委會15款安全食油清單

消委會於2022年7月測試了市面上50款食油，測試結果發現有29款樣本檢出含基因致癌物「環氧丙醇」，含量介乎每公斤100至2,000微克，有2款均超出歐盟標準（<1,000毫克／公斤）；同時發現有2款食油含有基因致癌物「苯並[a]芘」，含量雖合乎香港限制水平，但有1款檢出每公斤2.1微克，含量輕微超出歐盟標準。此外，有35款樣本被檢出有塑化劑。

為此，下列整理出15款不含環氧丙醇的食油名單，供大家參考：

點擊圖片放大
+16
+15

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

飲食攻略｜1類食油忌炸可增患心臟病致癌風險　醫生推介7大更健康食油
17:30 2024/09/06
飲食攻略｜1類食油忌炸可增患心臟病致癌風險　醫生推介7大更健康食油
高血脂｜血脂過高不踫油 40歲女反惹1病慘坐輪椅 專家揭原因
18:23 2024/09/04
高血脂｜血脂過高不踫油 40歲女反惹1病慘坐輪椅 專家揭原因
飲食攻略｜植物油飽和脂肪高恐引發心臟病　6款植物油大比拼這1款油性價比高可取代橄欖油
16:35 2024/08/23
飲食攻略｜植物油飽和脂肪高恐引發心臟病　6款植物油大比拼這1款油性價比高可取代橄欖油

你可能感興趣

飲食攻略｜1類食油忌炸可增患心臟病致癌風險　醫生推介7大更健康食油
17:30 2024/09/06
飲食攻略｜1類食油忌炸可增患心臟病致癌風險　醫生推介7大更健康食油
高血脂｜血脂過高不踫油 40歲女反惹1病慘坐輪椅 專家揭原因
18:23 2024/09/04
高血脂｜血脂過高不踫油 40歲女反惹1病慘坐輪椅 專家揭原因
飲食攻略｜植物油飽和脂肪高恐引發心臟病　6款植物油大比拼這1款油性價比高可取代橄欖油
16:35 2024/08/23
飲食攻略｜植物油飽和脂肪高恐引發心臟病　6款植物油大比拼這1款油性價比高可取代橄欖油
健康問題 網絡熱話 養生 營養素 脂肪 素食 台灣

最高瀏覽

正能量｜善意謊言讓廖啟智臨終前留美好回憶　陳敏兒曾智華對談五道人生的力量
正能量｜善意謊言讓廖啟智臨終前留美好回憶　陳敏兒曾智華對談五道人生的力量
急症室最長等候時間（10月02日 時間12:05）
急症室最長等候時間（10月02日 時間12:05）
國慶優惠｜國慶日半價睇戲免費入博物館　逾3600間食肆及過百商場優惠一文看清
國慶優惠｜國慶日半價睇戲免費入博物館　逾3600間食肆及過百商場優惠一文看清
十一國慶｜國慶無人機宣布取消　煙花9時05分開始
十一國慶｜國慶無人機宣布取消　煙花9時05分開始
10月生日好去處2024｜10月份60大生日好去處優惠合集　免費BBQ/自助餐/睇戲/迪士尼門票
10月生日好去處2024｜10月份60大生日好去處優惠合集　免費BBQ/自助餐/睇戲/迪士尼門票