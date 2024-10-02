飲食攻略｜男子皮膚嚴重潰爛20年　吃這種食物竟奇蹟好轉　醫生揭關鍵原因

▲ 一名男子皮膚嚴重潰爛長達20年，結果吃1種食物後竟奇蹟好轉。

【皮膚潰爛/好轉/食物/飲食/茹素/無油飲食／素食／油脂／脂肪／五花肉】不少人為了減肥、身體健康等原因都會減少攝取油脂，甚至實行無油飲食，但其實營養攝取要均衡才能保證健康。台灣有醫生就分享病例，指一名茹素的男子受皮膚潰爛困擾多年，結果吃了1種食物後竟出現好轉，原來關鍵就在於飲食不能完全沒有油脂。

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均衡飲食｜無油飲食可損害健康

台灣家醫科醫生宋晏仁在節目《奕起聊健康》中分享，表示實行低脂肪或低碳飲食確實有機會減肥成功，不過就強調「完全不吃油一定會出問題」。他解釋，人的身上有一些脂肪酸叫必須脂肪酸，是人體必需的營養素，通常出現在細胞膜上；如果完全不進食油分，便會導致細胞膜出現缺損、影響細胞膜的健康，繼而無法跟旁邊的細胞溝通、傳遞訊號，無法有效做好防禦工作，最終令人變得容易生病。

均衡飲食｜進食油脂改善皮膚潰爛

他分享一宗案例，表示一位男子從美國回台，專門看他的門診，只為了講一件事；該名男子過去20年一直崇尚素食及無油飲食，所有食物都只用水煮「白烚」，但皮膚就出現嚴重潰爛，且四處求醫都無法治癒。

男子之後偶然在節目上聽到宋晏仁提及脂肪有益健康的論點，抱著將信將疑的態度吃了幾片五花肉，結果持續一個禮拜後皮膚狀況居然明顯改善，但只要他回復無油的全素飲食，潰爛便會復發，再吃五花肉又出現好轉，令他忍不住直呼「邪門了」。直至他前往門診拜訪宋晏仁的時候，皮膚已經完全康復、不再潰爛。

宋晏仁藉此提醒市民，表示好的油脂還是需要適量攝取。至於甚麼是好油？他就指出，但凡是天然的蛋白質裡面含有的油都是好油，反之，刻意榨出來的油就未必是好油。

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消委會15款安全食油清單

消委會於2022年7月測試了市面上50款食油，測試結果發現有29款樣本檢出含基因致癌物「環氧丙醇」，含量介乎每公斤100至2,000微克，有2款均超出歐盟標準（<1,000毫克／公斤）；同時發現有2款食油含有基因致癌物「苯並[a]芘」，含量雖合乎香港限制水平，但有1款檢出每公斤2.1微克，含量輕微超出歐盟標準。此外，有35款樣本被檢出有塑化劑。

為此，下列整理出15款不含環氧丙醇的食油名單，供大家參考：

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