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貧窮狀況｜樂施會：139萬港人處貧窮狀態　涉58萬名貧窮長者5年急增4成

社會

撰文： 吳穎嵛

發布時間： 1 小時前

最後更新： 12 分鐘前

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樂施會報告指出：「139萬港人處貧窮狀態。」

樂施會今日（2日）發表香港貧窮狀況報告，分析政府統計處數據，發現今年第1季度的整體貧窮率達20.2%，逾139萬人處於貧窮狀態，當65歲或以上的貧窮人數超過58萬，較2019年急增42.9%；獨老和雙老貧窮住戶合共高達26萬。

樂施會建議當局重新訂立貧窮線及建立「獨老及雙老長者住戶資料庫」，推動「積極老年」，提供針對性支援。

樂施會發表《香港貧窮狀況報告2024》，（左至右）樂施會研究及倡議經理梁名峰、樂施會總裁曾迦慧及樂施會港澳台項目總監黃碩紅。（彭大偉攝）

最貧窮戶月入1,600元　貧富差距近82倍

樂施會以政府統計處2019至2023年及今年第1季數據，分析按1至10等，分組別劃分的住戶每月收入中位數，第1等為最貧窮，第10等為最富裕。

在今年第1季，最貧窮1成住戶的家庭月人中位數僅1,600 元，較疫情前大跌超過5成。最富裕的1成住戶家庭月人中位數則達131,100元，較2019年上升近一成，兩者差距達81.9倍。

貧窮住戶數目今年第1季增至61萬，佔整體住戶 22.7%。其中，貧窮獨老住戶數目較2019年大幅上升47.2%，達131,700戶；貧窮雙老住戶亦上升了55.3%，達132,800戶。長者方面，本港65 歲或以上的貧窮人數超過58萬，超過558,900 貧窮長者為非經濟活躍人士，兩者都較2019年急增42.9%。另外，本港現時長者勞動參與率僅為 13.9%，較內地的 25%及挪威的22%為低。

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樂施會倡政府重新考慮訂立貧窮線

當局年初曾表示，計劃不再訂定實質貧窮線，樂施會建議政府重新考慮訂立貧窮線，掌握全面貧窮情況及其趨勢的變化，在此基礎上，訂立「精準扶貧」的策略。樂施會期望政府即將公布的「精準扶貧」框架，可為不同弱勢群組在賦能及積極老年的面向下，加入明確目標。賦能方面，應加入投身勞動市場目標，為他們提供就業培訓和協助就業；積極老年方面，則應加入支援獨老雙老長者家庭的目標，連繫有需要長者與社會服務網絡等。

樂施會亦建議當局建立「獨老及雙老長者住戶資料庫」，從整合不同部門，包括房署、社署、醫管局等轄下長者數據開始，掌握長者實際情況，並擴大「支援長者及照顧者先導計劃」至18區，提供針對性探訪、情緒支援及轉介合適的社會服務等。

記者：吳穎嵛

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