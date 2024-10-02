星二代︱鄭中基暫別個唱27字談人生高低　12歲女兒做嘉賓展現唱歌天份

▲ 鄭中基這幾個經歷了人生的高低，在暫別個唱中有感而發。

【鄭中基/星二代/聖士提反書院附屬小學/抑鬱症】育有一對仔女的鄭中基（Ronald）早前剖白內心世界，自揭患抑鬱症及有酗酒問題，他稱完成高雄個唱後便啟程到美國參加戒酒療程，日前Ronald終於完成了高雄的個唱，而暫別演藝圈個唱的嘉賓是女兒Emma，經歷了人生高低的Ronald在台上亦感性發言。

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鄭中基於上月29日於台灣高雄巨蛋舉行最後一場《Fragments of Wonder世界巡迴演唱會》，個唱完結後他將由太太余思敏陪伴前往美國進行戒酒療程。Ronald由8月初宣布與經理人何慶湘終止合作後，再公開自己患抑鬱症及有酗酒問題，短短3個月經歷了人生的高低起跌，難怪他在台上感性發言指其實人生一定會有高峰一定會有低潮:

事情或許不是我們能控制的，我們能做的就是調整自己積極面對。

鄭中基：我已經盡力了

Ronald坦言自己已經盡力了：「因為大家的支持我今天也做到了！希望將來在大家的開心小碎片裏面有今晚的片段，我一定不會忘記你們的熱情。」

鄭中基在後半部邀請了女兒鄭梓喬（Emma）合唱，父女合唱再次掀起高潮，Emma遺傳了爸爸的音樂天份，甜美歌聲引起觀眾注意，本身就讀名校聖士提反書院附屬小學的Emma，在升中時轉讀國際學校疑為入行鋪路，相信功課考試壓力減輕後，有助發展其音樂才華。

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鄭中基︱教女兒唱歌基本功

鄭中基曾接受TOPick訪問時稱女兒喜歡唱歌跳舞，雖然見到女兒有歌唱天份，比自己同齡時唱得更好，惟學唱歌不能一步登天，Ronald教女兒從基本開聲開始，「唱歌沒有做好開聲，好易傷聲帶，就像做運動要先熱身，否則易弄傷肌肉。開聲後肌肉會鬆好多，唱高音低音會自如一點。我每次錄音、做演唱會前都要開聲，就不怕唱高音時會傷到聲帶。」

私立名校︱大女畢業聖士提反書院附屬小學

而早前鄭中基在紅館的演唱會，其中兩場就請來Emma做嘉賓，從小培養講英文習慣的Emma，唱英文歌特別動聽，不過中文能力偏弱，因此升小選校放棄了國際學校，改為選讀私立名校聖士提反書院附屬小學，希望女兒的中文聽說讀寫能力有一定程度。

而12歲的Emma其實可以直升聖士提反書院（St. Stephen's College），但名校始終功課考試壓力重，或因此升中時轉讀國際學校，功課壓力減少，可以有更多空間發展興趣。

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鄭中基︱大女有意入行做歌手

Ronald稱女兒希望將來像爸爸一樣入行唱歌，兒子則想做科學家。Ronald表明不會反對，惟一條件是子女要好好讀書至畢業，一旦選定路向就要堅持。他回想任職唱片公司高層的父親鄭東漢對他的寄語︰

當年（未出道時）爸爸對我說，唱歌不一定成功，全世界只有一個張學友，沒有第二人，叫我想清楚，我選擇了堅持下去。如果女兒真的想入行，我會講解這一行的所有事，有問題可以問，長大後她自己會懂得選擇，不能強迫的。

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