超市大搜查｜6成洗潔精可致敏愈用愈痕　精選消委會及《LDK》16款不含致敏防腐劑洗潔精

【消委會／洗潔精／去污／防腐劑／致敏原／清潔用品／廚房用品／家居用品／LDK／超市大搜查】消費者委員會（消委會）過往曾測試35款市售洗潔精，當中有過半樣本含可致敏防腐劑，但仍有14款不含可致敏防腐劑，其中5款獲4.5星評分。日本雜誌《LDK》早前亦評測過14款洗潔精，當中有2款獲得A級評級。TOPick幫大家整合出一共16款安全不致敏洗潔精，供大家參考。

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超市大搜查｜14款不含可致敏防腐劑洗潔精

消委會曾於2018年檢測過市面上35款洗潔精，測試發現當中21款含有可致敏防腐劑MIT、CMIT或BIT。TOPick整合出14款不含可致敏防腐劑的洗潔精，名單如下：

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而上述14款洗潔精中，有5款因洗滌量及售價等各項目表現理想而獲得4.5星評分，包括：

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消委會指出，部份聲稱「成分天然」、「不傷手」，或是標榜「性質溫和」、「護膚／滋潤雙手」、「添加滋潤成分」的產品雖已獲得環保認證，但若然經常接觸可致敏防腐劑含量高的洗潔精，仍可引致過敏反應，甚至令手部皮膚出現皮膚炎。

超市大搜查｜經常接觸洗潔精或致皮膚炎

皮膚專科醫生陳厚毅提醒，雙手經常重複接觸洗滌用品（包括洗潔精）和濕水，可能增加雙手皮膚出現過敏反應，甚至引致皮膚炎的機會。他續指，如果習慣使用熱水，洗碗時間較長，洗潔精用量較多，都有機會增加使用者出現皮膚過敏的機會。如果雙手有傷口，例如常出現在手指的倒刺，選用含有MIT、CMIT或BIT等防腐劑的產品，可能引起過敏或刺激反應的機會亦較高。

他建議，有皮膚敏感問題、濕疹患者和雙手有傷口人士，為減少接觸刺激或致敏物質，配戴手套洗碗是較穩妥的做法。在秋冬期間，建議在清洗碗碟後塗搽適當潤手霜，以減輕手部皮膚乾燥問題。

消委會建議選購和使用洗潔精應留意以下事項：

購買前細閱產品詳細成分資料，暸解是否含有可致敏成分；

皮膚敏感人士、濕疹患者，以及雙手有傷口時，應避免選用含有MIT、CMIT或BIT等防腐劑的產品；

有需要時應配戴手套洗碗，以減少接觸刺激或致敏物質；

洗碗碟時，如污漬不太頑固，可用冷水加適量洗潔精，避免長開水喉沖洗；

遇到頑固或者油膩污漬，可先用熱水浸泡，再用洗潔精清洗，以節省洗潔精的用量

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超市大搜查｜《LDK》14款洗潔精

《LDK》早前評測過14款洗潔精，當中有2款獲A級評級。《LDK》以3大標準評測各款產品：

清潔力： 把一片沾有油漬的玻璃片放在洗潔精水中，攪拌一定時間和次數後取出晾乾，再根據油漬殘留面積評估清潔力。

把一片沾有油漬的玻璃片放在洗潔精水中，攪拌一定時間和次數後取出晾乾，再根據油漬殘留面積評估清潔力。 起泡密度： 把洗潔精以一定量擠到濕海綿上，摩擦海綿至一定次數後，根據泡沫量和結構性評估密度。

把洗潔精以一定量擠到濕海綿上，摩擦海綿至一定次數後，根據泡沫量和結構性評估密度。 溫和性：在實驗器皿上塗上一層雞蛋蛋白，再於其上滴幾滴洗潔精，由專業人士觀察蛋白變化評估溫和性。

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評測結果顯示，2款獅王LION的「CHARMY Magica酵素+洗潔精（西柚香味）」及「CHARMY Magica速乾+速乾除菌洗潔精（柑橘薄荷香）」均獲得A級評級和「Best Buy」產品推薦。

「獅王LION CHARMY Magica酵素+洗潔精（西柚香味）」在3項測試上均獲得4至4.5分。《LDK》發現，其清潔效率達75.7%，在清潔力測試上輪有效去除油漬；此外在起泡密度測試上，《LDK》發現產品容易起泡，亦能保持一定的泡沫量和結構性，而且不容易被流水帶走，換言之不需要每洗幾件廚具就要添加一次洗潔精。另外，《LDK》發現產品使用低敏成分，成分溫和，適合皮膚較易敏感的人士使用。

「獅王LION CHARMY Magica速乾+速乾除菌洗潔精（柑橘薄荷香）」在3項測試上均獲得4分。《LDK》發現，其清潔效率達63.9%，在清潔力測試上輪有效去除油漬，惟仍有少量肉眼可見的油漬；此外在起泡密度測試上，《LDK》發現產品容易起泡，泡沫結構濃密；至於在成分上，產品同樣含有低敏成分，不容易造成皮膚敏感。

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