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攀石新星｜9歲女孩攀登5.14a創香港歷史紀錄　手皮撕裂滲血仍堅持不放棄

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撰文： 李惠儀

發布時間： 2 小時前

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年僅9歲的戚鉦溵小妹妹創下香港史上最年輕攀登5.14a的紀錄，非常有毅力！

香港攀岩界新星戚鉦溵（Veronica、溵溵）年僅9歲2個月，但非常厲害，於上月26日僅用5分50秒成功挑戰攀登5.14a（8b+）的中國攀（China Climb）領攀（先鋒）路線，創下了香港歷史上最年輕攀登5.14a的紀錄，令人鼓舞！

攀石新星｜5.14a的難度攀登是頂尖攀岩高手試金石

5.14a的難度攀登，在大多數攀岩者眼中，是頂尖攀岩高手的試金石。「中國攀」位於中國桂林陽朔白山，屬於超高難度線路，這條長31米、仰角30度的線路，最小的岩點只有筷子那麼窄，需要攀岩者完成70至80個高難度動作。對於小朋友來說，受限於身長、臂展，則需要做100多個動作，可見難度之高。

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攀石新星｜感激啟蒙教練

溵溵的野外攀岩之旅始於2024年3月，當時她在陽朔獲劉永邦教練的指導下開始專業訓練。儘管她當時的攀登水平僅為5.10，但她的目標卻是直指更高的5.14a。在經歷了3個月的艱苦訓練後，溵溵面臨了高處沖墜的恐懼，這使她一度選擇暫停挑戰。在經過一段時間的調整後，溵溵於2024年9月重新投入訓練，決意克服心中的恐懼。最終透過堅強的毅力，在9月26日成功攀登了這條艱難的路線，並以5分50秒的佳績完成挑戰，實現了自己的夢想。

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溵溵始於5歲半開始攀石，6歲開始比賽，7歲便說要參加奧運。啓蒙教練是她的恩師/契爺何善揮教練，就是這位恩師讓溵溵愛上攀石，提升她的攀爬技巧，培養她的自信心和獨立解難的能力，因此父母也非常感謝對方一直以來的付出和教導。

溵溵今次的成功離不開兩位恩師——桂林陽朔的劉永邦和肖婷的支持與指導。他們不僅提升了溵溵攀爬技術的水平，更重要的是在心理上幫助她建立了無堅不摧的攀岩者心態。溵溵父母感謝這兩位無私奉獻的老師，因為他們不僅教會了溵溵如何野外攀登，更教會了她如何勇敢面對挑戰，身體力行去讓她體驗了「努力不一定成功，但放棄一定會失敗」的道理。

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攀石新星｜獲學校和家人支持

溵溵就讀於英基啟新書院，小學校長和班主任們都一直以來都非常支持她攀岩，就算要請假去訓練、比賽，他們亦非常支持。父母這幾個月的心情，亦是跌宕起伏，難以用言語形容。

父母雖然非常心痛溵溵的雙手因攀岩而長滿了繭，手皮撕裂繼而滲血，每天都想說服她放棄的時候，她咬牙切齒說非要完成不可。在這段旅程中，他們也重新審視了作為家長的角色，思考如何更好地栽培、鼓勵、並欣賞孩子。

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