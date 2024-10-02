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職場新人｜畢業生返工僅3周「被辭職」要扮工　1原因惹網民鬧：抵俾人炒

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撰文： Executive Mommy

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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畢業生返工3周「被辭職」要扮返工，1原因惹網民鬧「抵俾人炒」。

【Executive Mommy/畢業生/職場/職場新人/被辭職】本Mommy明白畢業生初出社會工作，犯錯是常態，近日在網上又見到有畢業生剛工作幾星期，便因錯漏多被要求辭職！剛大學畢業的港男於社交平台發文，指在某院工作3星期多後，被老闆叫入房批評出錯的情況是他們無法接受的程度，要求他自行辭職，但由於樓主家庭經濟壓力大，需要「扮返工」，暫時用自己的積蓄應對家用等支出，慨嘆「唔知可以捱到幾耐」。事件曝光後，大批網民沒有安慰之餘，更批評他不懂得自我檢討，「抵俾人炒」。

職場新人｜畢業生工作多錯漏 被老闆要求自行辭職

該名港男於Dcard以「想問有冇人試過扮返工？」為題發文，指自己是應屆畢業生，已在某院校工作3星期，月薪達$18,285。最近他因為出錯次數多而被老闆叫入房，表示雖然他是新人，但是出錯情況不是他們可以接受的程度，「差啲send錯咗email，同埋files擺錯咗地方」，要求他自行辭職，只要月內遞信即可批准，若待到下個月就要公司出解僱信。

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職場新人｜「扮返工」用積蓄應對家用開支

樓主又指，由於家中經濟壓力大，現在只能「扮返工」，用自己的積蓄應付生活費及家用等開支，亦有向原本工作院校的其他部門發求職信，希望盡快有新的工作，同時考慮其他學校相似的工作。對於要「扮返工」的這段時間，他嘆氣「真係好辛苦唔知點算，今日第二日扮返工，唔知可以捱到幾耐」。

他續指，原本公司不批准他請假去旅行，現在恰好可以於下個月去旅行。樓主補充該行程有政府大額津貼，不造成額外的經濟負擔。

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職場新人｜網民批工作態度差：無檢討自己

帖文引來大批網民留言，部份人批評樓主未有自我檢討「被辭職」原因，還繼續在同一院校找工作，「有無檢討下自己點解咁多甩漏，唔係嘅話比您轉幾多次工都無用」、「會唔會呢個工種唔合適你」、「睇你講嘢講到1999咁就知你抵俾人炒」。

另外，有網民好奇樓主為何會被人炒，指「好少炒人，當炒多數係試用期之後嘅事。或者好睇啲嘅，佢直程會俾返1個月糧俾你，而依1個月你根本上唔需要點做嘢」，也有人建議他先找兼職工作，比「扮返工」好，「是但搵part time返住先唔駛扮得咁辛苦」、「其實咪扮工，直接同家人講，用多些時間找工或找下有乜好做比較好……」。

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