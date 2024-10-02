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星二代︱李元元開學1個月獲選為班長　學校辦家長觀課日母驚喜到校陪食飯盒

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 29 分鐘前

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Lucy李元元開學1個月獲選為班長，學校辦家長觀課日，母親驚喜到校陪食飯盒。

【星二代/李元元Lucy/李璨琛女兒/滬江小學/東區校網/東區學校】近年最紅星二代，非李璨琛和太太梁志瑩（Sophia）的長女李元元（Lucy）莫屬，個人社交平台逾43.5萬位粉絲，一舉一動被全城關注。Lucy轉眼開學一個月，最近學校安排家長到校觀課，母親突擊到校陪Lucy食飯相當溫馨，眉精眼企的網民發現紫色鐵牌，原來被選做班長，相當叻女！

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星二代升小︱校服買大兩碼變長裙　李元元升讀呢間東區津小畢業生逾6成獲派英中

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李元元Lucy︱開學1個月獲選為班長

早在派位階段很多網民都關心Lucy就讀哪間小學，不過憑校服照片流出，眼利的網民一眼就認出是東區鰂魚涌的 滬江小學 。轉眼開學一個月，學校為了讓家長深入了解小朋友在校內的生活，特別安排了觀課環節，而Lucy媽就於社交平台分享探Lucy的情況。

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李元元Lucy︱媽媽梁志瑩到校陪食飯盒

Lucy媽稱在生活中，總有些時刻是絕對不能錯過的，尤其是那些意外的驚喜。她表示：「 冇諗過觀賞人食飯原來係一件咁令人期待嘅，事前LU並唔知道老母會嚟，LU見到老母突然長條型從班房門口撲出個樣既開心，但又要按捺住自己興奮嘅情緒」。為人父母必定最享受這個珍貴的時刻。

有網民稱為何班房坐位那麼擠迫，「好似籠屋？」、「三文治咁，無陰功！」Lucy媽笑指：「係我個女個肚腩大，所以個位好迫啫，班房唔迫啊。」又有眉精眼企的網民發現元元身上有一個紫色鐵牌，原來被選做班長，相當叻女。

李元元Lucy︱升讀滬江小學

李元元升讀的小學是位於東區鰂魚涌的滬江小學，屬於津貼小學，於1987年創辦，現任校長是鍾振文，其辦學宗旨是秉承滬江大學「提供全人教育」的辦學精神，以「信、義、勤、愛」為校訓，致力培養學生德、智、體、群、美五育均衡的發展，發揮他們的潛能，鍛鍊學生自學、自律、自尊、自信、自立、自強、承擔責任和獨立思考的能力。著名校友有藝人黃又南及前香港羽毛球代表隊成員湛嘉文。

李元元Lucy︱67.9%畢業生入讀英中

該校於2016年度開始「一人一樂器」計劃，而所有在該校就讀的學生都會學習鐵片琴。所以李元元很快就需要學習樂器了！而學術方面據學校網頁指23/24年度小六升中派位有67.9%入讀英中，最多學生入讀香港中國婦女會中學及張祝珊英文中學，其次是庇理羅士女子中學。而今年DSE中國婦女會中出產了首名女狀元。

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