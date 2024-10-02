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十一國慶｜專家指電離層閃爍影響無人機定位　強行起飛圖案易散開甚至撞機

十一國慶｜專家指電離層閃爍影響無人機定位　強行起飛圖案易散開甚至撞機

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發布時間： 26 分鐘前

最後更新： 13 分鐘前

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西九「新生代千人合唱賀國慶」活動原訂安排了共2,099架無人機進行匯演。圖為採排時的情況。(添馬台影片截圖)

國慶煙花滙演昨晚9時舉行，原定煙花前首次加入無人機演出，但港府昨晚演出前8分鐘宣布取消無人機環節，指維港上空出現「電離層閃爍」，無人機無法接收到良好的衞星定位訊號，亦是連續兩晚取消無人機表演。

中國香港無人機總會主席楊景賞今早（2日）於電台節目表示，無人機表演的準繩度較一般無人機飛行更高，而「電離層閃爍」現象會影響到無人機的定位系統，令系統無法精準運作，如果強行進行表演，有機會發生意外。

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楊景賞在前晚西九「新生代千人合唱賀國慶」活動中，擔任顧問並在場監察。他指，由前日中午至晚上測試過兩次天氣環境、氣象、訊號等一切正常，但到前晚8時05分、即演出前10分鐘出現異常，見到頻譜不斷閃爍跳動，「相當於wifi連接又唔連接」，通訊局人員亦有用儀器檢測，最終發現是「電離層閃爍」現象，最終要取消表演。其中在約8時半在排查階段，發現有電離層閃爍現象，嘗試轉換頻譜都無法解決，他們瀏覽NASA氣象網站後，確認有相關氣象問題，無奈下要建議大會取消。

楊景賞指，無人機表演的誤差值僅容許在5至10厘米範圍內，如果超出這個範圍就不能表演，前日他們在場監察，見到頻譜每5至10分鐘跳動一次，誤差可能增加至1米。他坦言，如果無人機強行起飛，表演中途或出現圖案散開，甚至可能出現無人機碰撞。

外界質疑西九活動當晚，深圳都有無人機表演，但可以順利舉行。楊表示，據他與內地有關方面溝通，當晚深圳的表演原定8時多開始，但要等到凌晨時間，當時「電離層閃爍」已偏移才舉行，加上當地表演空間較大，亦較少人群聚集，所以照樣起飛。

被問到將來可否從硬件上的精細度著手，增加抗干擾能力，以提高起飛機會，楊景賞指方法不是沒有，但這等於「博一博」，如果意外風險大寧願取消。一般而言，只有幾架無人機風險容易控制，但是今次表演涉及數千架，加上表演空間細，如果仍然有技術問題，意外風險會增大。

香港氣象學會發言人梁榮武表示，由於許多用作導航的衛星高過電離層，衛星訊號傳送至地面接收站時，要經過電離層，如果遇到「電離層閃爍」，會令訊號接收偏差，定位會出現很大誤差，無人機就會受到影響。

梁榮武昨日接受訪問時指，亞熱帶地區較少受太陽風暴影響，他今日修正說法，稱再翻查文獻，發現近赤道的電離層不是經常處於平靜狀態，有時會出現較大波動，部分地方的異常會特別大，而東南亞一帶包括香港，出現「電離層閃爍」的機會較其他地區高。

他表示，普遍「電離層閃爍」產生的不良影響，在黃昏後一段時間最大，有機會令衛星系統定位出現問題。他又指太陽周期約為11年，近一兩年正在周期中的高峰，出現「電離層閃爍」的機會增加，強度較正常高。

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