  • 28°C
香港時間：2024104日 (五) 22:12
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

理財教育｜6歲童為領養貓竟「執狗屎」賺錢　每次收過百元成功儲到第一桶金

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

美國一名6歲男童為說服母親同意他領養貓隻，為有需要人士清理狗隻糞便賺錢。

小時候，有東西想擁有，大家會如何解決？相信多數人都要求父母購買，但美國一名年僅6歲非常有愛心的男童，為了說服母親同意他領養貓隻，想出一門「特殊」的厭惡行業生意賺錢，為有需要人士清理狗隻糞便，實行自己問題自己解決。網民慨嘆，這就是香港與外國的教育分別。

最新影片推介：

TOPick一分鐘
海洋公園哈囉喂2024｜記者實玩海洋公園哈囉喂6大鬼屋　高度還原九龍城寨+見證鬼新娘出嫁

這名6歲男童阿普林（Luca Aprin），來自美國紐約附近的羅德島（Rhode Island），從小就喜愛動物，因一次跟母親到動物收容所當義工，遇到一隻貓「Pebble」，一眼就愛上，但沒有收入而無奈放棄收養念頭。

一次收費過百元

為了說服母親同意他領養及能負擔日後貓隻的開支，阿普林竟然想到清理寵物糞便的工作，並且創業成為一門生意。他會到客人的花園清理，每次收費15美元（約116港元），如果是多隻狗則收費20美元（約155港元），很快就靠著「專業鏟屎官」賺到第一桶金，成功領養「Pebble」。

點擊圖片放大
+6
+5

就讀小學一年級的阿普林接受當地電視台訪問時表示，他的公司名為「Poopa Scoopa Luca」，這項厭惡的工作要忍受難聞的氣味，但他卻「一點也不介意」，因為喜歡打掃環境，是他最喜歡做的事情之一。「專業鏟屎官」所賺的金錢已拯救約百隻流浪動物，他的母親對育養這麼有愛心的兒子，感到十分自豪，

我們計劃更多的方法，籌募或賺取更多經費，拯救不同的動物。

網民：香港教育大不同

報道讓不少網民大讚男童的大愛行為，亦有人感嘆父母的教育行為，對孩子女有密切的影響，「香港和外國父母的分別是香港父母不準養，因為太細；外國父母，如想養，你自己去解決問題」。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

家庭理財｜父為孩子儲教育基金亂買股票　投資18年賺127萬存股清單曝光惹羨慕
18:33 2024/09/09
家庭理財｜父為孩子儲教育基金亂買股票　投資18年賺127萬存股清單曝光惹羨慕
儲蓄理財｜港男奉行3大原則月儲$3.5萬　有錢去旅行兼計劃50歲前退休
17:23 2024/09/16
儲蓄理財｜港男奉行3大原則月儲$3.5萬　有錢去旅行兼計劃50歲前退休
理財教育｜虎媽要求7歲仔交房租俾電費　教仔日做家務賺錢建立理財觀捱轟
18:30 2024/09/27
理財教育｜虎媽要求7歲仔交房租俾電費　教仔日做家務賺錢建立理財觀捱轟

你可能感興趣

家庭理財｜父為孩子儲教育基金亂買股票　投資18年賺127萬存股清單曝光惹羨慕
18:33 2024/09/09
家庭理財｜父為孩子儲教育基金亂買股票　投資18年賺127萬存股清單曝光惹羨慕
儲蓄理財｜港男奉行3大原則月儲$3.5萬　有錢去旅行兼計劃50歲前退休
17:23 2024/09/16
儲蓄理財｜港男奉行3大原則月儲$3.5萬　有錢去旅行兼計劃50歲前退休
理財教育｜虎媽要求7歲仔交房租俾電費　教仔日做家務賺錢建立理財觀捱轟
18:30 2024/09/27
理財教育｜虎媽要求7歲仔交房租俾電費　教仔日做家務賺錢建立理財觀捱轟
正能量 網絡熱話 領養 創業 義工 香港 美國 行業

最高瀏覽

港鐵車廂丨「不速之客」闖港鐵車廂　乘客驚慌大叫網民戲言變「屍殺列車」
港鐵車廂丨「不速之客」闖港鐵車廂　乘客驚慌大叫網民戲言變「屍殺列車」
急症室最長等候時間（10月04日 時間16:05）
急症室最長等候時間（10月04日 時間16:05）
天妒紅顏丨90年代玉女偶像驚傳家中「孤獨死」遺體暴瘦　生前破產拒賣身死訊10年始曝光
天妒紅顏丨90年代玉女偶像驚傳家中「孤獨死」遺體暴瘦　生前破產拒賣身死訊10年始曝光
護腦健康丨醫生警告10大超傷腦行為　1飲食習慣持續數周大腦變漿糊
護腦健康丨醫生警告10大超傷腦行為　1飲食習慣持續數周大腦變漿糊
交通意外｜馬鞍山牛牛「家慈」遭的士撞斃　浴血跪地疑一度落淚
交通意外｜馬鞍山牛牛「家慈」遭的士撞斃　浴血跪地疑一度落淚