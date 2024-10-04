理財教育｜6歲童為領養貓竟「執狗屎」賺錢　每次收過百元成功儲到第一桶金

▲ 美國一名6歲男童為說服母親同意他領養貓隻，為有需要人士清理狗隻糞便賺錢。

小時候，有東西想擁有，大家會如何解決？相信多數人都要求父母購買，但美國一名年僅6歲非常有愛心的男童，為了說服母親同意他領養貓隻，想出一門「特殊」的厭惡行業生意賺錢，為有需要人士清理狗隻糞便，實行自己問題自己解決。網民慨嘆，這就是香港與外國的教育分別。

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這名6歲男童阿普林（Luca Aprin），來自美國紐約附近的羅德島（Rhode Island），從小就喜愛動物，因一次跟母親到動物收容所當義工，遇到一隻貓「Pebble」，一眼就愛上，但沒有收入而無奈放棄收養念頭。

一次收費過百元

為了說服母親同意他領養及能負擔日後貓隻的開支，阿普林竟然想到清理寵物糞便的工作，並且創業成為一門生意。他會到客人的花園清理，每次收費15美元（約116港元），如果是多隻狗則收費20美元（約155港元），很快就靠著「專業鏟屎官」賺到第一桶金，成功領養「Pebble」。

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就讀小學一年級的阿普林接受當地電視台訪問時表示，他的公司名為「Poopa Scoopa Luca」，這項厭惡的工作要忍受難聞的氣味，但他卻「一點也不介意」，因為喜歡打掃環境，是他最喜歡做的事情之一。「專業鏟屎官」所賺的金錢已拯救約百隻流浪動物，他的母親對育養這麼有愛心的兒子，感到十分自豪，

我們計劃更多的方法，籌募或賺取更多經費，拯救不同的動物。

網民：香港教育大不同

報道讓不少網民大讚男童的大愛行為，亦有人感嘆父母的教育行為，對孩子女有密切的影響，「香港和外國父母的分別是香港父母不準養，因為太細；外國父母，如想養，你自己去解決問題」。

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