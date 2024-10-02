萬聖節2024｜戶戶超市登陸尖沙咀首單滿額減$100　推限量萬聖節配飾及糖果

▲ 尖沙咀戶戶超巿首間地舖登場，推限量萬聖節配飾及糖果，由20元起。

戶戶送旗下第四間「戶戶超市」，正式進駐油尖旺區核心地帶，並首以地舖形式亮相九龍德成街，為油尖旺地區顧客提供服務，全新尖沙咀據點服務範圍涵蓋尖沙咀、西九文化區、何文田及部分旺角，當中覆蓋多個人口密集、專業人士聚居的社區，顧客除可享受外送服務外，更可便利地親臨門市自取一系列「戶戶超市」生活百貨及商品。同時亦將因應該消費群的需要，於開店初期提供1,800種生活百貨，並計劃逐步擴展至2,200種商品。

尖沙咀、西九文化區，及旺角同時亦為旅客到訪及年輕人聚集熱點，為與大家一起慶祝萬聖節及「戶戶超市」登陸尖沙咀，戶戶送於全新的「戶戶超市」精心推出一系列精美獨特的萬聖節配飾及糖果，讓大家可以提前置裝，或在派對開始前作最後衝刺，在戶戶送應用程式上下單訂購限量萬聖節配飾及糖果，然後到門市自取準備在萬聖節狂歡！數量有限，售完即止！

▲ 慶祝萬聖節當然要有不少鬼怪道具幫手，全新的尖沙咀戶戶超巿備有限量發售。

限量商品共4款，當中包括：氣氛十足的迷你手提南瓜燈，搖曳的燈光為晚上增添詭異的氣氛，絕對是萬聖節的標準配置、可愛鬼怪造型的怪趣發光手搖棒，4款鬼馬造型讓你輕鬆成為派對焦點、每次按壓都會帶來驚喜的南瓜解壓捏捏樂則是上班族的舒壓好幫手。另外，顧客亦可選購發光南瓜燈籠，讓小朋友拿著於社區大玩Trick-or-Treat收集糖果。

▲ 南瓜解壓捏捏樂，$20。

大朋友亦歡迎提前在「戶戶超市」選購各款色彩繽紛的糖果，讓小朋友和大朋友都能全程投入在節日的歡樂中。無論是家庭聚會還是與朋友的狂歡派對，提前準備還是在辦公室忙裡偷閒張羅道具的上班族，戶戶超市都能提供多樣而豐富的選擇，讓你輕鬆渡過這一個充滿創意和驚喜的節日。

同時，為了慶祝「戶戶超市」尖沙咀新店投入服務，顧客首單消費滿$250港元即可享$100港元折扣優惠，其後第二至四次訂單中，每單滿消費滿$150港元即可享$30港元折扣的優惠。

「戶戶超市」尖沙咀店地址：九龍德成街1-5號康源閣地下

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