兒童零食｜小朋友返學帶小息零食　營養師推介14款健康之選

▲ 小朋友返學帶小息零食，營養師推介14款健康之選。（iStock圖片）

【小息零食/返學零食/健康零食/小食/兒童健康】家長時常少不免會在正餐以外的時間提供小食給孩子，那如何選擇較健康有營養的零食或小食呢？相信都是爸爸媽媽的苦惱之一。

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兒童零食｜小食與正餐相隔至少1.5小時

首先，進食小食的時間和次數都很重要，為免影響正餐的胃口，小食應相隔正餐最少1.5至2小時，期間之吃一次和適量。而所謂的「適量」，通常指不多於125千卡的小食或是250毫升或以下的飲品。

根據衛生署的《學生小食營養指引》, 「適宜選擇」的小食是能夠提供重要的營養素及含較少脂肪、鹽和糖的天然、無加工食物。

兒童零食｜14款健康小食

食品類別 「適宜選擇」的小食 穀物類 - 白麵包、全麥麵包、提子包 - 花生醬多士 - 雞蛋三文治 - 吞拿魚沙律三文治 - 塗上不含反式脂肪的植物牛油的多士 蔬菜類 - 新鮮蔬菜，例如車厘茄 - 田園沙律（可配上少量的沙律醬） - 烚粟米 水果類 - 新鮮水果 肉、魚、蛋 及代替品 - 烚雞蛋 果仁類 - 乾焗原味果仁 奶製品 - 低脂或脫脂奶 - 低脂乳酪 - 低脂芝士

而一些有營養標籤的小食，建議每100克的總脂肪少於或等於3克、鈉質少於或等於120 毫克、糖分少於或等於5.0克。

吳耀芬（Kathy）- 認可營養師（香港營養師學會）

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。

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