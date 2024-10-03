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抗癌飲食｜42歲女罹患乳癌3期　每日吃1物抗癌至今19年無復發

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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42歲女罹患乳癌3期，每日吃1物抗癌至今19年無復發。

【癌症／抗癌／乳癌／三陰性乳癌／飲食／健康】飲食得宜有助抗癌！台灣一名42歲女子患上三陰性乳癌第3期，診治醫生指情況並不樂觀，惟事主不捨家中幼子，因此在努力完成治療後，再向醫生求助，欲找到調養方法，盼可延長生命、陪孩子長大。醫生了解後提出3大抗癌建議，推薦對方頻吃1類食物幫助抗癌，最後19年過去，事主癌症至今仍未復發過。

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台灣腎臟科醫生江守山日前於當地健康節目 「健康好生活」中分享上述病例，指該名女子罹患三陰性乳癌第3期，當時診治醫生強調狀況並不樂觀，因此她切除乳房、再完成化療及電療後，又找上江醫生求助。

她向江醫生解釋，指自己孩子才剛剛就讀小學一年級，擔心自己很快便會離世，因此想問醫生還可以做些甚麼來延長生命。江醫生則表示，對方目前「該做的都做了」，之後生活上建議可作出一些調整，因此提出以下3大抗癌建議：

抗癌飲食｜3大抗癌建議

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抗癌飲食｜頻食1物癌症19年未復發  

江醫生續指，該名女子之後每日食用白蘿蔔等十字花科蔬菜，至今19年癌症未復發，效果極好。他強調，白蘿蔔又被譽為「平民人參」，具有極高營養價值，除了富含維生素C及E、多酚、類胡蘿蔔素、葉酸、鉀、膳食纖維外，最重要具有琉代葡萄糖苷，進入體內後會轉換為次級代謝產物，如吲哚類、蘿蔔琉素等所謂抗癌物質。

不過這些抗癌物在切塊後，需要一些時間才產生，因此烹調時便要注意，切塊後需靜置10分鐘後才下鍋，雖然吃起來會稍微辣一些，但效果會比較好。

相關內容：癌症殺手｜96歲奶奶成功抗癌30年  毒物專家親述化療期2類食物成抗癌關鍵

抗癌飲食｜白蘿蔔有助抑制8類癌症

江醫生表示，白蘿蔔營養豐富，可有助降低胰島素阻抗、保護心臟外，基本上看得到固體性腫瘤的癌細胞，例如以下8類癌症皆可抑制：

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癌症殺手｜抗癌飲食關鍵3招

台灣毒物專家譚敦慈曾於台灣健康節目強調，指抗癌及化療時飲食極為重要，以下3招可有助增強體力及抵抗力：

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