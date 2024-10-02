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男神崩壞丨58歲郭富城遊英被捕獲　全素顔真實狀態曝光　網民：天王老了也是老頭

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 30 分鐘前

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【郭富城/方媛/英國/保養/野生捕獲】現年58歲天王郭富城（Aaron）與37歲愛妻方媛（Moka）忙裡偷閒去英國倫敦旅行時，碰巧被網民偶遇，網民事後並於網上大曬與偶像合照，令後者的素顔真實狀態亦全面曝光，隨即於網上引起熱議，有不少粉絲感慨歲月不饒人，認為天王亦老了。

最新影片:

Sick問識答
Sick問識答｜關節退化有得救？　醫生拆解治療方案+復康護膝貼士

有網民日前於社交平台上載了與郭富城的合照，並指當時郭富城正與太太方媛逛街，令自己非常意外:

在Harrods 沒想到今天逛街的時候真的遇到本人！ 方媛姐姐也真的很美， 本人真的太帥了，不過因為在馬路上所以就合照了一張，不打擾人家的私生活，留學3年在這一刻體現價值了。

相片中，郭富城頭戴冷帽，並配上黑框眼鏡及身穿黑衣，與網民合照時，展露著微笑，心情看似十分不錯。不過有關照片曝光後，卻引起許多網民熱議，不少人更將重點落在他的素顏狀態。

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有網民感嘆郭富城明顯老了，「歲月不饒人」、「有老人味了」。不過有網民則力挺郭富城保養得好，指他這年齡已算「KEEP很好」。

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同場加映: 城城天倫之樂

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