十一黃金周｜小紅書網民國慶假到尖沙咀餐廳用膳　發文嫌白飯貴：是不是搞錯了

▲ 有小紅書網民發文抱怨尖沙咀某餐廳白飯價錢貴。

昨日國慶假期，不少本地香港人及旅客都選擇在餐廳用膳，可是有一位女士在小紅書發文指，於國慶日假期到尖沙咀某間泰國菜餐廳用餐，可是卻投訴被呃。

事因有位女士以「尖沙咀國慶假期吃飯離譜」為題於小紅書發文指，她一行5人於10月1日在尖沙咀的泰國菜餐廳用膳，叫了多款餸及3碗白飯，但她給帳時才發現，3個白飯要84元，即是28元1碗白飯，寫道：「這家泰國菜也算經常去吃的一家了，平常也沒點過白飯，剛好今天（10月1日）想吃『香葉辣椒肉碎』，肯定要搭配一碗白米飯才美味，買單很少看賬單，今天鬼使神差看了一下，什麼鬼『白飯3個84元』是不是搞錯了」。

樓主感慨稱：「一次教訓，不看菜牌的後果就是被坑……當時只能怪自己沒看白米飯價格，吃啞巴虧吧」，更「溫馨提醒」表示：「大家出門在外看清菜牌，特別是白米飯價格。

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​​​​​​​網民意見兩極

樓主同時上載單據，可見當日單了燒西冷牛扒、泰國青芒果沙律、青咖哩羊架、香草辣椒炒肉碎、泰式蝦炒金邊粉、酥炸香茅魚配青芒果沙律，以及3碗「白飯」，連服務費總計1221元。

至於網民意見兩極，有部份網民覺得28元一碗飯甚貴，指：「嘩真的是天價了」、「香港人北上唔係冇原因」、「香港真繁榮，白飯28蚊/個，下午深水埗燒味外賣飯才18蚊，尖沙咀真係專做遊客」、「可能個白飯先係招牌」等。

另一方面有網民認為餐廳寫明碼錢，只是樓主自己疏忽沒看餐牌，指：「說真你不能用被坑去形容，你只能說沒看清或問清楚價錢下單」、「叫嘢前唔問價錢，責任喺店家？」

同時，也有網民指在尖沙咀的餐廳一碗白飯28元不稀奇，指「香港這個價格正常的」，此外更有網民分析：「白飯賣得貴係因為好多人入來坐低又唔消費share食，叫1個餐加個白飯兩份食，或者5個人，叫3個餐，4個人叫2個餐諸如此類，餐廳係防呢人。人哋人工舖租擺咗喺度，位就係得咁多個，繁忙時間係個幾個鐘，搵錢交租出糧都靠個段時間」。

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