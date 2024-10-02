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SEN｜港大研究：逾6成父親照顧特殊需要子女曾感羞恥　減少外出形成「困獸鬥」

社會

撰文： 馮琪雅

發布時間： 1 小時前

最後更新： 59 分鐘前

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港大社會工作及社會行政學系盧啓聰（右2）進行全港首項針對父親作為有特殊需要子女照顧者的研究。（港大提供圖片）

香港大學推算，截至去年中全港有近1.3萬名父親主力參與照顧2至12歲特殊需要子女。港大研究發現，在照顧有特殊需要子女的過程中，逾6成父親曾感到羞恥或內疚等，有受訪父親形容帶子女外出就像「把尊嚴放入雪櫃」，招來途人奇異目光，因而避免帶子女外出，形成終日在家「困獸鬥」。

港大團隊於前年5月至去年9月進行全港首項針對父親作為有特殊需要子女照顧者的研究，包括以問卷訪問437名有特殊需要子女的父親，發現大部分受訪者在照顧子女過程中，曾經歷負面情緒或行為。

其中分別有65.7%曾感到羞恥、76.2%曾感到內疚、50.6%曾做出「迴避行為」，以及95.2%曾做出「補償行為」。當子女在公共交通工具、遊樂場及商場等出現情緒波動、逃跑等異常行為，受訪者會因途人的奇異目光及負面言語等反應，而感到羞恥，進而避免帶子女外出及參與社交活動。

同時，受訪父親普遍對自己管教子女時出現激烈的情緒反應感到十分內疚，進而希望透過持續補償行為令自己減少內疚。

團隊亦對31名父親進行深入訪談，有父親認為帶子女外出就像「把尊嚴放入雪櫃」，要面對旁人奇異目光，如非必要也不會帶子女到公眾地方，終日在家形成「困獸鬥」。

領導碩究的港大社會工作及社會行政學系盧啓聰提到，有父親認為自己經常失控地打罵其特殊需要子女，其妻子亦覺得他太粗魯過火，「冷靜過後，他覺得很內疚，於是不斷買東西及放鬆管教來滿足他，接著又與子女有更多衝突，形式惡性循環。」

相較坊間兒童殘疾人士照顧者服務，較多以女性為主要服務對象，盧啓聰建議政府資助設立男士照顧者支援中心，提供「爸爸教養課程」及以玩樂或運動為本的親子活動等，並推動「父職友好政策（Father-friendly policy）」，以及加強社區教育，減少對特殊需要兒童的污名化。

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