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教評專欄丨逾百本港教育工作者訪京交流　基灣（愛蝶灣）校長：認識祖國培育具中華文化修養學生

升學教育

發布時間： 33 分鐘前

最後更新： 33 分鐘前

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黃靜雯校長（右二）參觀北京大學附屬小學石景山學校，欣賞學生的藝術創作。（作者提供）

在今年國慶前夕，我有幸參加了由教育局主辦的教育界，慶祝國慶七十五周年的訪京交流團。此次活動有來自大專院校、教育專業團體代表，以及中小學和幼稚園的校長，共有逾130名教育工作者共同參與。從2024年9月23日至28日，我們走訪了瀋陽和北京的多所學校，觀摩了課堂教學，並與當地師生進行了深入的交流。此外，我們還參觀了「九‧一八」歷史博物館、中國共產黨歷史展覽館、石景山區規劃展覽館及首鋼園，這讓我對國家的歷史文化和城市規劃有了更全面的了解。

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在人民大會堂，我們受到第十四屆全國人大常委會副委員長彭清華的接見，讓所有參與者感受到中央人民政府對香港教育界的支持。隨後，我們與教育部副部長王嘉毅進行了交流，他鼓勵我們充分發揮香港獨特的優勢，成為國際教育的樞紐，並共同推動中國教育的發展。香港教育局副局長施俊輝也提到，我們的學校應以「多重進路、互相配合」的方式推動國民教育。這些分享激勵我深入思考，如何進一步推動學生對祖國的認識，面向世界，感受到肩負的使命，為國家及世界未來作出貢獻。

在香港，各界對國情教育的重視程度日益上升，我們都渴望看到一個更加團結與和諧的社會。在這樣的背景下，我們的中小學經常舉辦內地及海外的交流活動，以培養學生對祖國的認識和國際視野。此次交流讓我更加深刻地認識到，實地考察和專業交流對於理解祖國的歷史、文化和教育發展是多麼關鍵。

在北京和瀋陽的學校參觀中，我親眼目睹了他們先進的教育設備，尤其是在STEAM和AI教育方面的卓越成就。同時，我也感受到這些學校對文化藝術及傳統中華文化的重視。透過與當地師生的交流，我深刻感受到他們對教育的熱情與投入，這不僅激勵著我，也使我意識到要不斷提升自己，以更好地服務學生。

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參觀「九‧一八」歷史博物館和中國共產黨歷史展覽館時，我重溫了新中國的發展歷程，更加理解了中國人民在困難中奮發圖強的精神。在北京石景山區規劃展覽館和首鋼園的參觀中，我被中國如何善用歷史產業進行社區規劃重組的創新思維所震撼。看到藝術與現代科技的完美結合，讓我明白文化的延續性是多麼重要。這些經歷不僅豐富了我的視野，也促使我思考如何將這些理念融入我們的教育中。

作為一名教育工作者，我們需要不斷學習和成長，才能更好地培養出具備國際視野、有中華文化修養的學生。回到學校後，我在校內升旗禮上向師生們分享在北京和瀋陽的所見所聞，引導他們多了解祖國的歷史和文化，也珍惜得來不易的和平，並展望未來成為有責任感的國家公民。我也鼓勵師生多參與內地及海外的交流，因為當我們抱持開放態度，虛心學習時，每一次的旅程都能成為難忘的經歷，激勵著我們在成長的道路上前行。

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撰文 : 黃靜雯校長 中華基督教會基灣小學（愛蝶灣）、 教育評議會執委

欄名 : 教評經脈

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