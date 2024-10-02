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室內遊樂場｜九龍灣室內遊樂場$10/2人快閃優惠　2小時暢玩沙池/巨型投籃牆/充氣迷宮

親子好去處

撰文： 王明芳

發布時間： 47 分鐘前

最後更新： 37 分鐘前

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九龍灣Jungle Kidventure「森林探索樂園」室內遊樂場推出$10優惠，明天（3日）開搶。（KKday圖片）

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室內遊樂場優惠｜優惠九龍灣「森林探索樂園」 7千呎玩沙池西瓜船

九龍灣Mega Box的Jungle Kidventure「森林探索樂園」佔地7千呎，在主題場館內駕駛叢林快車及遊玩沙池，也有充氣迷宮及多個遊戲體驗區讓小朋友盡情放電。場內也新增充氣西瓜船，適合喜歡刺激的小朋友，而巨型投籃牆更適合一家大細同樂。

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