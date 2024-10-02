室內遊樂場｜九龍灣室內遊樂場$10/2人快閃優惠 2小時暢玩沙池/巨型投籃牆/充氣迷宮
撰文： 王明芳
發布時間： 47 分鐘前
最後更新： 37 分鐘前
【兒童室內遊樂場/森林探索樂園/Jungle Kidventure/九龍灣Mega Box/KKday快閃優惠】計劃好帶小朋友出去玩，最怕遇上雨天，不如去室內遊樂場不需要擔心天氣問題！位於九龍灣Mega Box的Jungle Kidventure「森林探索樂園」推出快閃優惠，1大1小只需$10即可暢玩2小時，人均$5便可入場放電，即睇優惠詳情！
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室內遊樂場優惠｜優惠九龍灣「森林探索樂園」 7千呎玩沙池西瓜船
九龍灣Mega Box的Jungle Kidventure「森林探索樂園」佔地7千呎，在主題場館內駕駛叢林快車及遊玩沙池，也有充氣迷宮及多個遊戲體驗區讓小朋友盡情放電。場內也新增充氣西瓜船，適合喜歡刺激的小朋友，而巨型投籃牆更適合一家大細同樂。
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優惠詳情：
優惠日期：10月3日10:00至10月9日23:59
使用日期：10月4日至10月27日
使用時間：
星期六日及公眾假期：
11:00-14:00；17:30-20:00
地址：九龍灣Mega Box 9樓23號店
【快閃限量搶$10組】2小時任玩門票
優惠價：
星期六日、學校及公眾假期：$10／1大1小（原價：$200／1大1小）
【快閃限量搶 買一組送一組】2 小時任玩門票
優惠價：
星期六日、學校及公眾假期：$200／2大2小，每小時平均$25／位（原價$400／2大2小）
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