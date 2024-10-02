街市空置｜食環署出招谷街市出租率　空置逾8個月以市值6折作底價招租　先到先得

▲ 香港仔街市。（資料圖片）

食環署今日公布，轄下港島及離島區13個公眾街市共70個【70個攤檔位置】在早前舉行的公開競投中未租出的街市攤檔，由10月7至9日，試行以先到先得方式，按底價供市民申請租用。

香港仔2樓攤檔空置逾8個月 底價僅2448元

食環署稱，該70個街市攤檔的租金為最近公開競投的底價。在公開競投中，攤檔持續空置達半年以上，本署會以市值租金的百分之八十作競投底價，推出公開競投；如攤檔持續空置八個月以上，則會以市值租金的百分之六十作競投底價，推出公開競投。

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70個街市攤檔中，5個在香港仔街市，其中一個位於2樓的攤檔，原本租金底價4080元，每月冷氣電費及維修費4760元，可售賣即食食物。由於空置時間已超過8個月，最新租金底價僅2448元。

田灣街市多攤檔租金底價低於800元

最便宜是大澳街市地下一個面積2.16平方米的攤檔，租金底價僅200元，可售賣食物類濕貨，不過空置時間未達半年。田灣街市亦有多個攤檔原本租金底價低於800元，其中一個位於地下、可售賣食物類乾貨的，原本租金底價504元，因空置逾8個月，可打6折後，底價降至302.4元。

攤檔可售賣貨品涵蓋熟食、凍肉、鮮肉、鮮魚、水果、蔬菜、即食食物、食物類乾貨及濕貨、非食物類乾貨及濕貨等。租約為三年的固定租期，由11月1日起生效，租期屆滿後檔戶沒有租約續期權利。每月租金視乎個別檔位的大小、位置、空置期和最近公開競投的優惠底價而定。

有意租用街市攤檔的市民，須在上述申請租用日期內，於上午9時30分至下午12時30分或下午2時30分至4時30分親自前往灣仔軒尼詩道二百二十五號駱克道市政大廈八樓食環署小販及街市組（港島及離島區）辦事處（電話：2879 5706）辦理手續。

年滿18歲常居香港可申請

食環署發言人說，凡年滿十八歲並通常居在香港的人士，均可申請租用街市攤檔。惟每名承租人在同一街市租賃攤檔的數目將有所限制。現有的攤檔承租人可在同一街市選租一個攤檔。而任何在新三年固定租期租賃方案下的承租人（即透過2022年8月後的街市公開競投成為檔主的人士），亦可參與選租同一街市的攤檔，但必須於所選租攤檔的租約生效日期前把現有攤檔騰空交回食環署。

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