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街市空置｜食環署出招谷街市攤檔出租率　70個攤檔試行以底價招租先到先得

政治

撰文： 林曉君

發布時間： 24 小時前

最後更新： 2 小時前

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香港仔街市。（資料圖片）

食環署今日公布，轄下港島及離島區13個公眾街市共70個【70個攤檔位置】在早前舉行的公開競投中未租出的街市攤檔，由10月7至9日，試行以先到先得方式，按底價供市民申請租用。

34個攤檔空置逾半年 鵝頸街市重災

食環署稱，該70個街市攤檔的租金為最近公開競投的底價。在公開競投中，攤檔持續空置達半年以上，會以市值租金的百分之八十作競投底價，推出公開競投；如攤檔持續空置8個月以上，則會以市值租金的百分之六十作競投底價，推出公開競投。

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根據署方上載的資料，70個攤檔中，有20個空置超過8個月，近半（34個）攤檔空置超過半年，鵝頸街市屬重災區。

田灣街市多攤檔租金底價低於800元

最便宜是位於大澳街市地下的攤檔，租金底價僅200元，攤檔面積僅2.16平方米，可售賣食物類濕貨。田灣街市有9個街市租金底價少於800元，其中一個1.92平方米、可售賣食物類乾貨的攤檔，6折後，最新租金僅約300元。

租約為三年的固定租期，由11月1日起生效，租期屆滿後檔戶沒有租約續期權利。每月租金視乎個別檔位的大小、位置、空置期和最近公開競投的優惠底價而定。

有意租用街市攤檔的市民，須在上述申請租用日期內，於上午9時30分至下午12時30分或下午2時30分至4時30分親自前往灣仔軒尼詩道二百二十五號駱克道市政大廈八樓食環署小販及街市組（港島及離島區）辦事處（電話：2879 5706）辦理手續。

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