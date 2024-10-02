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著數優惠｜Klook 10周年生日祭6大必搶優惠　$10自助餐/$1澳門船票/送日本免費機票

休閒消費

撰文： 沈佩珊

發布時間： 28 分鐘前

最後更新： 21 分鐘前

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Klook 10周年生日祭6大必搶優惠，包括$10自助餐、$1澳門船票、送日本免費機票等。

【Klook優惠/自助餐優惠/旅遊優惠/買一送一/迪士尼/日本環球影城/HK Express/免費機票】Klook為慶祝成立10周年，由10月3日至10月31日推出6大瘋搶優惠，包括$10海洋公園萬豪酒店自助餐、$1澳門金光飛航船票等，推廣期內消費滿指定金額，更有機會獲得免費機票，即睇詳情！

著數優惠｜Klook 10周年慶每日快閃優惠$10起　迪士尼門票買一送一/送HK Express機票

十一國慶優惠｜迪士尼「奇妙處處通」低至舊價7折　4人同行門票優惠每位慳$210

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Klook優惠1：消費滿$3,000有機會贏香港快運機票

Klook聯乘香港快運（HK Express），送出免費機票，10月3日開始一連八星期，只要於Klook Facebook指定貼文內完成任務，及於指定日期內消費滿$3,000，即有機會得獎，每兩星期開放不同目的地機票，包括香港快運新開航線仙台。

消費滿$3,000有機會獲得香港快運機票。（Klook提供）

Klook優惠2：優惠碼合共高達$1,180折扣

Klook全線活動優惠：

推廣期: 2024年10月3日至31日

  • 消費滿HK$500即享HK$25折扣【BDAYJOY25】
  • 消費滿HK$1,200即享HK$65折扣【BDAYJOY65】

*每人可使用2次

信用卡優惠：

Klook優惠3：每晚9時發放優惠低至HK$10

活動期內每日晚上9時推出優惠，包括10月3日3大
人氣自助晚餐$10優惠、10月4日發放澳門金光飛航船票買去程回程只需$1，及10月5日機場快綫半價等。部分優惠如下：

10月3日：

【10月3日9PM 只需$10】香港柏寧酒店｜自助晚餐
【10月3日9PM 只需$10】香港海洋公園萬豪酒店｜海灣餐廳｜自助晚餐
【10月3日9PM 只需$10】海洋公園萬豪酒店｜海岸酒廊｜泰國風情燒烤風味自助晚餐

10月4日：

【10月4日9PM 買去程回程只需$1】香港- 澳門金光飛航船票（二維碼直接登船）

10月5日：

【10月5日9PM 低至半價】機場快綫優惠車票（二維碼直接入閘）

10月6日：

【10月6日9PM 只需$10】珠海橫琴凱悦酒店
【10月6日9PM 只需$10】深圳鹽田凱悦酒店

澳門玩樂推介必搶低至買一送一

【10月4日9PM 買一送一】澳門新濠影滙｜星滙餐廳｜自助午餐、自助晚餐
【10月5日9PM 買一送一】澳門四季酒店鳴詩自助餐

Klook優惠4：海外抵Deal低至買一送一

10月4日早上11時，Klook大派超過50多個生日祭限時海外優惠。6大必搶優惠如下：

1. 【買二送一】JR關西& 北陸地區鐵路周遊券【購買連結】

2. 【買二送一】JR關西廣域鐵路周遊券【購買連結】

  • 京都天橋立伊根觀光2日通票：只需$1,388起（人均：HK$467；原價：$2,082）

3. 【買二送一】JR關西廣島地區周遊券【購買連結】

4.【限時5折】東京華納兄弟哈利波特影城門票【購買連結】

  • 只需$266起（原價：$532）
  • *需使用優惠碼「10THWBTKYB1G1」以享優惠

5.【買一送一】東京豐洲teamLab Planets TOKYO 門票【購買連結】

  • 只需$113起（原價：HK$226）
  • *需使用優惠碼「10THTLABTKY50OFF」以享優惠

6.【買二送一】布吉島安達曼達水上樂園門票【購買連結】

  • 只需$576起（人均：$192；原價：$864）

Klook優惠5：大量海外旅遊優惠低至4折

10周年活動期間，有超過2,000個海外優惠遍佈全球。

1. 鐵路通行證低至8折

  • 歐洲Eurail 歐鐵全境火車通行證
  • 瑞士旅行通行證
  • JR北海道鐵路周遊券

2. 人氣景點及體驗低至4折

  • 廣州融創樂園門票5折
  • 韓國Legoland 樂高樂園門票4折

3. 日本租車8折

4. 日本交通通行證8折

  • 西武鐵道一日券
  • 大阪地鐵巴士乘車券
  • 日本關西近鐵電車周遊券
  • 【京阪電車】京都大阪觀光一日券／二日券

優惠詳情請留意：【Klook網站】

Klook優惠6：免費送超過6,000份禮物

活動期內，Klook大派超過6,000份生日禮物，總值高達$430,000！每晚9時登入生日祭活動網站參加「幸運抽獎」活動，即有機會免費獲得豐富獎品。

每人每日可以參加1次，獎品十分豐富，包括全線長隆酒店$1,000住宿優惠碼，香港主題樂園1日成人門票及多個高達$390 Klook優惠碼（包括景點、酒店、玩樂、交通租車等）。

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