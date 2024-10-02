明星親子｜謝安琪為長子張瞻快成年感觸　Kay：父母要放手讓子女走自己的路

▲ 謝安琪早前赴馬來西亞為新片宣傳，並分享為人母親的感受。（梁樂欣攝）

多重身份的謝安琪（Kay）在工作上既是歌手也是演員，回到家中則是妻子、媽媽和女兒，多重角色未有令她難以處理，Kay更表示熱愛家庭生活！

日前謝安琪飛往馬來西亞出席「香港電影巡禮2024：馬來西亞站」，為主演的新戲《臥底的退隱生活》宣傳，又先後跟當地大學生及戲院觀眾分享電影拍攝工作的點滴，深受觀眾的歡迎。

▲ Kay表示對於大馬粉絲的熱情相當難忘。

Kay分享：「以前每次都是以歌手身份過來宣傳唱片、巡迴演唱會和出席頒獎禮，近年因經濟氣候，各地減少舉辦大型活動，亦少了機會過來。不過今次很特別，是以演員身份過來，雖然以前也不是一個人過來，但對比起一部電影的規模，感覺是不同的，其他合作演員、導演，像有種使命感，要盡力去宣傳好這部電影，希望更多人入戲院觀看。」

謝安琪與鄧月平於戲中有段母女情，首次要演一位養育廿多歲女兒的Kay，認為是一個挑戰。「角色年齡大約是50歲，當你要演繹一個比自己年紀大的角色是有難度的，年齡以外，她還收藏了很多經歷。」

片中的杜娟英（謝安琪飾）很管束及保護女兒朱寶（鄧月平飾），有一連串的期盼，希望女兒「不諸事、不計較、不說謊」，設立了很多框架去建立一個安全的空間。至女兒開始有自己想法，便想跳出框框。」

Kay解說：「女兒的反應令我意識到，你認為最好的，但她不一定要完全認同。電影中的轉捩點是關於媽媽的醒覺，她知道子女已長大，會為他們感到開心，但同時又有一點失落。」

▲ Kay和凌文龍跟馬來西亞大學生分享電影拍攝工作的點滴。

媽媽的醒覺

現實中Kay兒子張瞻快將18歲，她有感而發：「感覺到每次跟他深入聊天，或從別人口中觀察他時，就會發現做父母，只是從我的眼中去看他的一面，所看到的都不完整。他和你是緊緊地連結，但他真的有權走自己的路，有自己的將來。」

身為兩孩之母，Kay發展事業同時亦需照顧家庭。「試過拍劇期間，兒子在學校球場打球時，意外被別人撞到眼睛。由於他哭得很厲害，又指自己完全看不見，我當下所接收到的訊息是很嚴重，兒子那一刻很需要你，很想可以抽身出來。」

她跟劇組商量及作出調整後，隨即到醫院探望兒子。「工作人員幫我調動拍攝次序，讓我趁空隙去處理事情。幸而醫生指兒子沒甚麼大礙，他因為哭所以甚麼都看不見，我明白後便安慰他，一同回家。我說如他發生任何事，都可隨時找爸爸或媽媽，安排家人照顧後，我便回去繼續拍攝。你可能覺得這件事很麻煩，亦可能覺得連累到其他人，那天雖然很累，但最後都搞得掂。」

▲ 過著退隱生活的女主角，其實是一個臥底。

「人生總會有手忙腳亂的時候，不會長期優雅的，對嗎？我沒有覺得很困難、很辛苦，做媽媽真的很大壓力，但反而訓練了我的EQ、應變，以及跟人相處、溝通能力。」

女性定必相夫教子？

熱愛家庭生活的Kay坦言喜歡與家人在一起。「我喜歡自己的家庭角色，做別人的女兒、媽媽、老婆，3個角色都很正，但我不會鼓吹別人一定要結婚，或婚後一定要生小朋友、做媽媽。我熱愛自己的家庭角色之餘，都很熱愛工作，貪心一點，我連工作方面都有很多想做的事，唱歌、演戲、搞品牌、環保。」

戲中杜娟英被提醒「搵主好人家嫁咗佢，之後快啲生BB」，Kay：「我想做的事有很多，每件事都會專注去做，是一個很完整的人生。很圓滿，同時充滿壓力、缺點、失敗。儘管可能有很多聲音，覺得最典型的女人才叫正路，其實我覺得現時很多女生都懂得選擇自己喜歡的事，會勇敢去試，即使試過後失敗，這才是我的人生。」

▲ Kay在大馬把握機會大快朵頤，面對琳瑯滿目的美食，完全抵受不了誘惑。

謝安琪的退休生活

片中會出現兩個時期的杜娟英，臥底時期的造型很爆，退休時期則選擇了隱居生活，Kay稱：「老套地說，我真的覺得可以永不言休，不需要給自己一個期限。世界變化很大，以前有誰會想到90多歲都可以開演唱會呢？或者現時娛樂的形式或大家喜歡看甚麼，都是無法預測。」

出道廿載，Kay與歌迷互相陪伴對方成長。「他們有些自小學甚至幼稚園已聽我的歌，也有些已婚和有小朋友。有次Marf（邱彥筒）跟我說其媽媽是我的歌迷，原來聽我歌的人連女兒都入行了。我與大家一齊成長很美好、很開心，能夠繼續Grow Old是一件很幸福的事。」

▲ 兩孩之母的Kay，長子也差不多成年了。

她幻想到了60、70歲時跟家人的生活。「任何狀況都會Leave the door open，我會與張繼聰四處遊歷，我們都很少放假，試過全年只在年初一至三放假，托賴！」

她又說：「你知道汪阿姐當年跳《熱咖啡》是多少歲？正是47歲，是我今年這個年紀，超級突破！作為一個表演者，我超敬佩她。如果到了80歲，仍有人找我演女主角，我真的很想去試，覺得愈老愈沒有框架。」

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