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舒適堡結業｜近86%受訪者支持就預繳式消費設冷靜期　鄧家彪︰不應少於7天

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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有民調顯示，近八成六受訪者支持設冷靜期。 (資料圖片)

舒適堡宣布暫時全綫結業後，消委會接獲逾5000宗投訴，涉及金額逾1.8億元。事件再引發各界討論應否就預繳式消費設法定冷靜期。有民調顯示，近八成六受訪者支持設冷靜期。鄧家彪建議善用2019年的諮詢結果，盡快展開立法工作，又認為冷靜期不應少於7天。

近六成反對由業界自願提供冷靜期

新青年論壇聯同鄧家彪議員辦事處於9月17日至30日以音頻電話隨機抽樣進行意見調意，成功訪問702名18歲或以上香港市民。調查結果顯示，近8成受受訪者認為現行條例對消費者權益保障不足，僅11.8%受訪市民認為有足夠保障。

根據當局於2019年諮詢文件，政府曾提出2個方案，包括3個工作日的冷靜期及7個工作日的退款期，及7個歷日的冷靜期和14個歷日的退款期。本次調查結果顯示，有33.3%受訪者望設14個工作天的冷靜期；32.2%受訪者希望冷靜期在21個工作天至一個月；另有56.3%受訪者不認同依靠行業自設冷靜期，認為需要立法規管。

鄧：冷靜期內使用服務 商戶有權按比例扣除

鄧家彪建議當局善用相關的諮詢結果，盡快展開立法工作。業界關注實施冷靜期的實際運作問題，包括冷靜期間消費者可否使用有關服務；若使用了部分服務，提出取消交易後如何處理及計算退款等，鄧家彪建議商戶可以在冷靜期內提供服務，一旦消費者啟動解除合約的權利，商戶有權就在冷靜期期間已提供的服務，根據合約總額按比例扣除費用，並退回其餘的預繳款項。

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