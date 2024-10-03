生蛇｜流動巡遊車出遊各區 宣傳抗「蛇」策略　高危人士盡早接種疫苗 預防生蛇及併發症

慢性疾病患者的免疫能力相對地差，感染俗稱「生蛇」的帶狀疱疹病毒的機會因而較高。更甚的是，當這班患者「生蛇」，可能會出現蛇後神經痛及其他併發症，絕對不能輕視其破壞力。兩大醫學學會及病友組織最近就攜手合辦流動巡遊車活動，即日至10月27日會在港九及新界各區巡遊，透過遊戲及體驗宣傳預防「生蛇」的重要性，一同除「蛇」害。

帶狀疱疹是由水痘帶狀疹病毒引起，當我們在年幼時感染水痘後並且痊癒，病毒並不會消失，反而會潛伏在神經系統內，直至我們的免疫力下降，水痘病毒便就可能乘機大量複製繼而攻擊神經線，導致附近的皮膚表面出現紅疹。

慢性病患者 感染後或致併發症

據統計，大約每3人就有1人有機會生蛇，不止長者，長期病患者包括糖尿病、高血壓、紅斑狼瘡症及癌症患者，免疫能力同樣較差，不單生蛇風險較高，甚或可能在生蛇後出現併發症及後遺症。

以糖尿病為例，研究指這班患者生蛇風險較非患者高出78%，患者感染後出後遺神經痛的機會亦較非患者高45%。此外，亦有研寮指出，大約4分之1糖尿病患者在生蛇後，其糖化血紅素（HbA1c）水平會上升，加劇控制病情的難度。

除了糖尿病患者，心血管疾病患者同樣因免疫系統老化而生蛇風險較高，一旦生蛇，第一星期心臟病發風險更會增加68%，首個月中風機會則會增加78%。我們知道，生蛇可能會感染眼睛附近的神經線，假如不幸「蛇上眼」，首個月中風機會更會上升一倍，這或與水痘病毒在頭部神經中再次活化，繼而引起頭部動脈感染，導致中風或短暫性腦缺血發作有關。

接種蛇針提供保護 宜盡早注射

不少「生蛇」患者曾經試過，康後會依然受到痛楚困擾。原來，高達三成「生蛇」患者會有疱疹後神經痛，痛楚嚴重性更會著年紀增長而倍增，例如70歲或以上患者，病症比率接近8成，持續一年的患者亦超過一半。

為了宣傳預防「生蛇」的訊息，提醒市民大家盡早接種疫苗，減低生蛇及相關後遺症風險，「香港疼痛學會」、「香港糖尿聯會」及「關心您的心–心臟病友互助組織」早前就在港九及新界各區合辦流動車巡遊活動，透過互動小遊戲及體驗，以趣味性方法增加市民對「生蛇」及慢性疾病的認識，寓教育於娛樂。活動期間，更有護士駐場為市民提供相關資訊。

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