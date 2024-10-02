無窮之路IV丨TVB攝影師肯尼亞貧民窟被狗咬見血　陳貝兒坦言拍攝：步步驚心

▲ 《無窮之路IV-一帶一路》繼續由陳貝兒任主持。

由無綫新聞及資訊部製作，阮小清監製、岑應編審及陳貝兒（Janis）主持的《無窮之路IV-一帶一路》（以下簡稱《無窮之路4》），攝製隊花兩個月時間、走訪馬達加斯加、埃及、希臘、塞爾維亞、沙特阿拉伯、阿聯酋及肯尼亞一帶一路七個沿線國家進行拍攝。

每一季拍攝都要經歷Mission Impossible的攝製隊，這次繼續要面對重重困難，除首發宣傳稿提及的「高溫」及「抵抗力」考驗，攝製隊還需面對「無預警意外」及「治安」另外兩大挑戰。

先說治安問題，攝製隊這次走訪了全球十大最貧窮國家之一的馬達加斯加，該處連一支紅綠燈都沒有，四處可見交通警駐場人肉指揮交通；攝製隊走訪了當地的市集，發現由於當地民眾「未必夠錢成包買」，故很多日常用品包括衛生巾等都是拆開逐件出售。

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▲ 《無窮之路IV-一帶一路》主持陳貝兒。

無窮之路IV丨攝影師被狗咬傷

主持陳貝兒坦言拍攝期間「步步驚心」，透露每次攝製隊拿攝影器材出來拍攝，均能感覺到隨時被搶劫的危機。為保護攝製隊，《無窮之路4》採訪的內地項目組請了兩名荷槍實彈的憲兵同行護駕。

另外，眾人在肯尼亞貧民窟拍攝期間，拿著細機四出拍攝的攝影師遭突如其來的流浪狗撲出咬傷兼流血，由於現場衛生環境極差，團隊即擱置拍攝工作並馬上將受傷攝影師送院接受治療，前後共打4支狂犬針，Janis在製作特輯中憶述當時情景時，仍猶有餘悸。

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無窮之路IV丨拍攝麥加朝聖情況

雖然是次拍攝旅程一波多折，但攝製隊最終還是為觀眾爭取拍攝了很多珍貴鏡頭，當中有些更是激罕開放給電視台拍攝的項目。

先說一年一度的宗教盛事—麥加朝聖，每年均吸引過百萬虔誠的穆斯林教徒從四面八方遠道前來參與，而且一直是不開放對外拍攝。為帶觀眾一睹這神聖又大型的歷史性畫面，攝製隊幾經辛苦才成功向項目組申請、以工作人員身份入場見證這件國際級宗教盛事。

另外，攝製隊亦見證兩樣大型超級基建，分別是難得對外開放給傳媒拍攝、位於波斯灣皇家海域的造島神器「天鯤號」，以及過萬噸醫療艦—中國海軍和平方舟號。

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無窮之路IV丨天鯤號被譽為「大國重器」

「天鯤號」是內地第一艘完全自主設計建造的重型自航絞吸挖泥船，每小時挖泥量為6,000立方公尺，1小時可將一個標準足球場挖深1公尺，又被譽為「大國重器」。

Janis在節目中將登上這艘長140米、寬27.8米及深9米的超大型造島神器，與大家一起見識「天鯤號」的日常操作，並會與船上的工作人員進行訪談。

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