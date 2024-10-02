  • 29°C
香港時間：2024102日 (三) 17:43
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

無窮之路IV丨TVB攝影師肯尼亞貧民窟被狗咬見血　陳貝兒坦言拍攝：步步驚心

社會

發布時間： 59 分鐘前

最後更新： 57 分鐘前

分享：

分享：

熱門 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

《無窮之路IV-一帶一路》繼續由陳貝兒任主持。

由無綫新聞及資訊部製作，阮小清監製、岑應編審及陳貝兒（Janis）主持的《無窮之路IV-一帶一路》（以下簡稱《無窮之路4》），攝製隊花兩個月時間、走訪馬達加斯加、埃及、希臘、塞爾維亞、沙特阿拉伯、阿聯酋及肯尼亞一帶一路七個沿線國家進行拍攝。

每一季拍攝都要經歷Mission Impossible的攝製隊，這次繼續要面對重重困難，除首發宣傳稿提及的「高溫」及「抵抗力」考驗，攝製隊還需面對「無預警意外」及「治安」另外兩大挑戰。

先說治安問題，攝製隊這次走訪了全球十大最貧窮國家之一的馬達加斯加，該處連一支紅綠燈都沒有，四處可見交通警駐場人肉指揮交通；攝製隊走訪了當地的市集，發現由於當地民眾「未必夠錢成包買」，故很多日常用品包括衛生巾等都是拆開逐件出售。

高溫天氣｜陳貝兒拍《無窮之路4》經歷51度高溫　醫生剖析中暑及熱衰竭

《無窮之路IV-一帶一路》主持陳貝兒。

無窮之路IV丨攝影師被狗咬傷

主持陳貝兒坦言拍攝期間「步步驚心」，透露每次攝製隊拿攝影器材出來拍攝，均能感覺到隨時被搶劫的危機。為保護攝製隊，《無窮之路4》採訪的內地項目組請了兩名荷槍實彈的憲兵同行護駕。

另外，眾人在肯尼亞貧民窟拍攝期間，拿著細機四出拍攝的攝影師遭突如其來的流浪狗撲出咬傷兼流血，由於現場衛生環境極差，團隊即擱置拍攝工作並馬上將受傷攝影師送院接受治療，前後共打4支狂犬針，Janis在製作特輯中憶述當時情景時，仍猶有餘悸。

點擊圖片放大
+4
+3

無窮之路IV丨拍攝麥加朝聖情況

雖然是次拍攝旅程一波多折，但攝製隊最終還是為觀眾爭取拍攝了很多珍貴鏡頭，當中有些更是激罕開放給電視台拍攝的項目。

先說一年一度的宗教盛事—麥加朝聖，每年均吸引過百萬虔誠的穆斯林教徒從四面八方遠道前來參與，而且一直是不開放對外拍攝。為帶觀眾一睹這神聖又大型的歷史性畫面，攝製隊幾經辛苦才成功向項目組申請、以工作人員身份入場見證這件國際級宗教盛事。

另外，攝製隊亦見證兩樣大型超級基建，分別是難得對外開放給傳媒拍攝、位於波斯灣皇家海域的造島神器「天鯤號」，以及過萬噸醫療艦—中國海軍和平方舟號。

點擊圖片放大
+3
+2

無窮之路IV丨天鯤號被譽為「大國重器」

「天鯤號」是內地第一艘完全自主設計建造的重型自航絞吸挖泥船，每小時挖泥量為6,000立方公尺，1小時可將一個標準足球場挖深1公尺，又被譽為「大國重器」。

Janis在節目中將登上這艘長140米、寬27.8米及深9米的超大型造島神器，與大家一起見識「天鯤號」的日常操作，並會與船上的工作人員進行訪談。

高溫天氣｜陳貝兒拍《無窮之路4》經歷51度高溫　醫生剖析中暑及熱衰竭

無窮之路丨陳貝兒受高溫煎熬網民憂傷皮膚　Janis自我打氣：繼續微笑繼續前行

無窮之路III-無垠之疆丨陳貝兒第一身角度呈現壯麗畫面　Janis連續兩年台慶榮獲「最佳女主持」

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
馬圈靚媽｜馬評人莎拉誕孖仔極速修身　講馬重數據教仔具理財觀：學會做選擇

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

無窮之路丨陳貝兒受高溫煎熬網民憂傷皮膚　Janis自我打氣：繼續微笑繼續前行
17:08 2024/06/24
無窮之路丨陳貝兒受高溫煎熬網民憂傷皮膚　Janis自我打氣：繼續微笑繼續前行
高溫天氣｜陳貝兒拍《無窮之路4》經歷51度高溫　醫生剖析中暑及熱衰竭
15:15 2024/07/03
高溫天氣｜陳貝兒拍《無窮之路4》經歷51度高溫　醫生剖析中暑及熱衰竭
【無窮之路II】陳貝兒急性失溫症氣喘難當　洗澡變成遙不可及的奢侈
12:10 2022/08/24
【無窮之路II】陳貝兒急性失溫症氣喘難當　洗澡變成遙不可及的奢侈
【無窮之路II】陳貝兒餵飼野生雲南亞洲象寶寶　Janis踏進「死亡之海」了解荒漠化問題
13:07 2022/09/07
【無窮之路II】陳貝兒餵飼野生雲南亞洲象寶寶　Janis踏進「死亡之海」了解荒漠化問題
【無窮之路II】陳貝兒爬天山尋找雪豹蹤影　體驗特色哈薩克氈房住宿
12:18 2022/09/14
【無窮之路II】陳貝兒爬天山尋找雪豹蹤影　體驗特色哈薩克氈房住宿

你可能感興趣

無窮之路丨陳貝兒受高溫煎熬網民憂傷皮膚　Janis自我打氣：繼續微笑繼續前行
17:08 2024/06/24
無窮之路丨陳貝兒受高溫煎熬網民憂傷皮膚　Janis自我打氣：繼續微笑繼續前行
高溫天氣｜陳貝兒拍《無窮之路4》經歷51度高溫　醫生剖析中暑及熱衰竭
15:15 2024/07/03
高溫天氣｜陳貝兒拍《無窮之路4》經歷51度高溫　醫生剖析中暑及熱衰竭
【無窮之路II】陳貝兒急性失溫症氣喘難當　洗澡變成遙不可及的奢侈
12:10 2022/08/24
【無窮之路II】陳貝兒急性失溫症氣喘難當　洗澡變成遙不可及的奢侈
陳貝兒 娛樂人物職業 演員 無窮之路 綜藝節目 肯尼亞 TVB

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

正能量｜善意謊言讓廖啟智臨終前留美好回憶　陳敏兒曾智華對談五道人生的力量
正能量｜善意謊言讓廖啟智臨終前留美好回憶　陳敏兒曾智華對談五道人生的力量
急症室最長等候時間（10月02日 時間12:05）
急症室最長等候時間（10月02日 時間12:05）
國慶優惠｜國慶日半價睇戲免費入博物館　逾3600間食肆及過百商場優惠一文看清
國慶優惠｜國慶日半價睇戲免費入博物館　逾3600間食肆及過百商場優惠一文看清
十一國慶｜國慶無人機宣布取消　煙花9時05分開始
十一國慶｜國慶無人機宣布取消　煙花9時05分開始
10月生日好去處2024｜10月份60大生日好去處優惠合集　免費BBQ/自助餐/睇戲/迪士尼門票
10月生日好去處2024｜10月份60大生日好去處優惠合集　免費BBQ/自助餐/睇戲/迪士尼門票