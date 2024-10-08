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飲食攻略｜BMI超過呢個指數即屬肥胖　中醫揭肥胖與脾胃功能有關　分享1款湯水健脾祛濕

保健美顏

發布時間： 3 小時前

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BMI超過呢個指數即屬肥胖，中醫揭肥胖與脾胃功能有關，分享1款湯水健脾祛濕。

【減肥／肥胖／體重／BMI／脾胃／健脾祛濕／湯水】身邊不少朋友都稱自己有減肥需要，究竟應如何判斷一個人是否肥胖？又該如何衡量自己的體重是否符合標準呢？

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根據世界衛生組織建議，可以身體質量指數（Body Mass Index, BMI）來衡量肥胖程度，其計算公式是以體重（公斤）除以身高（公尺）的平方。(suggest to add a visual of BMI calculation) 最理想的BMI指數為22，一般建議維持在18.5至22.9之間，等於或大於23為超重，等於或大於25則屬肥胖。

中醫則認為肥胖多與痰濕有關，清朝名著《石室秘錄》記載：「肥人多痰，乃氣虛也，虛則氣不運行，故痰生之。」，萬病以「痰濕」為首，肥人多「痰」。都巿人習慣久坐，在辦公室長時間坐著工作，放工後又回家坐著煲劇。「久臥傷氣，久坐傷肉」，長期久坐會導致脾氣虛弱、痰濕內停。

中醫亦認為「脾主肌肉」，脾臟有助消化，將養份輸送到全身，若正氣不足，會造成脂肪及痰濕瘀積於肌膚之中。另外，隨著年齡增長，新陳代謝變慢，腎陽氣不足造成氣滯血瘀，亦會導致痰濕過重。

想由根本改善肥胖體型，首先要改善脾胃功能，中醫多從健脾補氣，理氣袪濕化痰著手。可參考以下健脾袪濕湯水建議：

淮山茯苓瘦肉湯（2人份量）：

食材：茯苓6錢，白朮5錢，新鮮淮山1根，黨參3錢，陳皮2錢，南北杏合共2錢，去肥瘦肉半斤。

做法：瘦肉洗淨後汆水撈起備用，所有藥材洗淨備用，取水1-2人份量，大概每人可喝1-2碗，所有材料連瘦肉一併加進水中，大火煲至沸騰後轉至中小火慢煲約1.5小時即可飲用。

功效：茯苓利水袪濕，健脾安神；白朮補氣健脾，燥濕利水；淮山益氣養陰，補肺臟脾臟與腎臟；黨參補中益氣，補脾養胃潤肺；陳皮理氣健脾，燥濕化痰；南北杏潤肺、生津開胃。整個湯方可起健脾益肺氣，和胃袪濕之功效。

每人體質不同，服用前應當諮詢相關專業人士。

屈臣氏註冊中醫師吳濤。

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撰文 : 吳濤 屈臣氏註冊中醫師

欄名 : 健康專家專欄

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