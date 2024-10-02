電影配音︱「好聲好戲」兒童版首在港舉行　逾30名中小學生學習普通話配音大開眼界

▲ 獲得最高分的三位得獎學生，8月已代表香港赴北京參與活動的總決選。（受訪者提供）

經常接觸的電影、電視配音多數由成年人演繹，但兒童配音則較少聽到。「第十五屆中華少兒電影配音推廣展示」首次在香港區進行選拔，逾30名中、小學生參與，他們接受專業配音技巧培訓後，參與普通話電影配音選拔，最後選出6名最高分得獎者，當中三人更獲資助到北京參與總決選，他們異口同聲大讚活動讓他們大開眼界，了解看似簡單的配音工作，原來背後需要下很多苦工。

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由中國關心下一代工作委員會辦公室和北京市委宣傳部指導、中國電影博物館和中國兒童少年電影學會主辦，選取經典國産影片作為配音材料，透過電影講堂、配音技巧、才藝展示等多項電影文化交流，目的是引導青少年及兒童如何從普通話配音當中，發揮想象力及控制表情聲線，瞭解配音行業的工作。

活動吸引來自德國、俄羅斯、台灣、廣東等多個中國省市、逾2.5萬名7至16歲青少年兒童參與，今年首次在香港設選拔，吸引6間本地中、小學，共32名學生報名，當中不少是第一次接觸配音，他們透過工作坊了解配音技巧後，最後被選出少年及兒童組各三名冠亞季軍、8名「潛力之星」及10名「我是小配音員」獎，並於日前舉行頒獎禮。

頒獎禮由電視廣播有限公司普通話配音導演呂依婷擔任主禮嘉賓，「兒童組」冠亞季軍均由福建中學附屬學校學生廖芷浠、丁尉峻及戴凱琪奪得，而「少年組」冠亞軍由福建中學李芯怡及王雨祺奪得，香島中學李樂怡則獲季軍。

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福建中學附屬學校校長徐區懿華表示，獲得最高分的三位得獎學生，8月已代表香港赴北京參與活動的總決選，由成功入選至決選只有10天時間，不單要練熟7個劇本，以流利和標準的普通話演譯，還需帶領全國參與總決選的領唱者，

他們在現場自信和毫不怯場的表現，令我們感到非常自豪。

香港代表最小年僅8歲

年僅8歲、「兒童組」冠軍廖芷浠對於獲獎感到相當興奮，她坦言，到北京參與決選令她大開眼界，學到很多配音上的新技巧，「其他參選者除擁有一口流利標準的普通話外，配音速度亦掌握得很好，語調合適，讓我了解到他們的認真投入」。

「少年組」冠軍李芯怡曾參與過20多套電影、廣告、劇集等的粵語配音，但以普通話配音則屬首次，「幾乎天天在家中練習，又請教普通話老師糾正讀音」。她表示，看到北京的參選者水準很高，自己學懂很多小技巧，原來配合肢體動作去配音，演繹會更逼真。

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