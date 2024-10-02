  • 29°C
香港時間：2024102日 (三) 17:44
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

大熊貓｜龐建貽指目標大熊貓寶寶在農曆新年與公眾會面　預計牠們即將開眼

社會

發布時間： 1 小時前

最後更新： 22 分鐘前

分享：

分享：

熱門 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

海洋公園主席龐建貽。（資料圖片）

一對港產大熊貓寶寶出生已近個半月，海洋公園主席龐建貽接受電視台訪問時指，希望他們能在農曆新年與公眾見面，並提到預計他們即將開眼，料約兩個半月大時就能聽到聲音。至於由四川來港的兩隻大熊貓則最快12月已可與公眾見面，而其中熊貓安安適應得較可可好。

龐建貽稱，兩隻大熊貓寶寶黑白毛已變得清晰，能夠自己保持體溫，不再需要留在保溫箱，園方很期待大熊貓寶寶開眼，一般會在出生後個半月發生，而下一步就是聽到聲音，預計要再多一個月時間，「到現在牠們仍未聽到，怎樣叫『家姐』、『細佬』都沒有用」，目標讓大熊貓寶寶在農曆新年見市民。

至於大熊貓安安、可可，龐建貽就引述同事指，安安適應得很好，而可可就比較好奇，「聽到不同聲音，各樣事情都慢慢習慣中，未必有安安快」，但強調兩隻熊貓大致都健康且吃得好。而園方的飼養員正慢慢適應於大熊貓的溝通方法，暫時也主要以普通話與牠們溝通。

至於徵名比賽，龐建貽指，一直和政府溝通，預料數周內會有消息公布。他又提到，正研究建立大熊貓IP，再融入產品、飲食和表演之中，亦希望牠們的成長故事可以讓市民和遊客留下深刻印象，一直維持熱度。

湊得輕鬆啲
馬圈靚媽｜馬評人莎拉誕孖仔極速修身　講馬重數據教仔具理財觀：學會做選擇

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

農曆新年 公園 大熊貓 海洋公園

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

正能量｜善意謊言讓廖啟智臨終前留美好回憶　陳敏兒曾智華對談五道人生的力量
正能量｜善意謊言讓廖啟智臨終前留美好回憶　陳敏兒曾智華對談五道人生的力量
急症室最長等候時間（10月02日 時間12:05）
急症室最長等候時間（10月02日 時間12:05）
國慶優惠｜國慶日半價睇戲免費入博物館　逾3600間食肆及過百商場優惠一文看清
國慶優惠｜國慶日半價睇戲免費入博物館　逾3600間食肆及過百商場優惠一文看清
十一國慶｜國慶無人機宣布取消　煙花9時05分開始
十一國慶｜國慶無人機宣布取消　煙花9時05分開始
10月生日好去處2024｜10月份60大生日好去處優惠合集　免費BBQ/自助餐/睇戲/迪士尼門票
10月生日好去處2024｜10月份60大生日好去處優惠合集　免費BBQ/自助餐/睇戲/迪士尼門票