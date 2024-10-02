大熊貓｜龐建貽指目標大熊貓寶寶在農曆新年與公眾會面　預計牠們即將開眼

▲ 海洋公園主席龐建貽。（資料圖片）

一對港產大熊貓寶寶出生已近個半月，海洋公園主席龐建貽接受電視台訪問時指，希望他們能在農曆新年與公眾見面，並提到預計他們即將開眼，料約兩個半月大時就能聽到聲音。至於由四川來港的兩隻大熊貓則最快12月已可與公眾見面，而其中熊貓安安適應得較可可好。

龐建貽稱，兩隻大熊貓寶寶黑白毛已變得清晰，能夠自己保持體溫，不再需要留在保溫箱，園方很期待大熊貓寶寶開眼，一般會在出生後個半月發生，而下一步就是聽到聲音，預計要再多一個月時間，「到現在牠們仍未聽到，怎樣叫『家姐』、『細佬』都沒有用」，目標讓大熊貓寶寶在農曆新年見市民。

至於大熊貓安安、可可，龐建貽就引述同事指，安安適應得很好，而可可就比較好奇，「聽到不同聲音，各樣事情都慢慢習慣中，未必有安安快」，但強調兩隻熊貓大致都健康且吃得好。而園方的飼養員正慢慢適應於大熊貓的溝通方法，暫時也主要以普通話與牠們溝通。

至於徵名比賽，龐建貽指，一直和政府溝通，預料數周內會有消息公布。他又提到，正研究建立大熊貓IP，再融入產品、飲食和表演之中，亦希望牠們的成長故事可以讓市民和遊客留下深刻印象，一直維持熱度。

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