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新店速報｜Muji太古城兩層新店開幕　3大重點增設試食區+回收箱+給水站

休閒消費

撰文： 何偉雄

發布時間： 38 分鐘前

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市道不景，與其坐以待斃不如主動出擊，要說的是無印良品（Muji），在半年間，Muji已經先後在同一商場內細舖搬大舖，包括金鐘太古廣場、美麗華商場、銅鑼灣皇室堡，而且每間都是巨型大舖，最新的例子是太古城，而這一間位於太古城的兩層大舖內增設了幾個全新重點，值得大家留意。

Muji新店搬遷至太古城中心2樓及3樓，新店分為上下兩層，店舖2樓主要以「食」為主題。重點方面，大家只要從二樓進入，一定會看到首次出現的大型「試食區」，試食區更會於每日中午12時至晚上8時提供食品加熱服務此外。試食區隔鄰是「給水站」，為顧客免費提供飲用水（顧客要自備水樽）；同時店內亦設有多款水樽以供選購，讓大家透過減少使用即棄膠樽，從日常生活培養環保習慣。

Muji店內首個試食區，還可以為顧客提供食物加熱服務。（圖片品牌提供）

至於自助式Coffee Stand精品咖啡機服務，選用香港本地咖啡烘焙廠新鮮烘焙的精品咖啡豆，即時研磨製作多種冷熱飲品，由即日起至10月6日，顧客更可以優惠價$20購買各款冷熱飲品。

3樓是以「衣、住、行」等各生活用品的區域，一次過囊括男女、童裝、家品、文具、美容和植物專區。誠然，整體貨品和其他店舖大同小異，但不得不提的是增設資源再生計劃回收箱「MUJI CYCLE」，大家可以將Muji的舊衣、紙張、塑膠、鋁罐和玻璃帶到店舖，並將其放置於相對應的回收箱即可。透過回收可循環再造物料，經二次處理後再製成生活用品，減少浪費資源。

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而開幕期間特設期間限定扭蛋活動，在指定期間內於太古城中心店購物淨值滿指定金額，即可獲得兩次扭蛋機會，隨機獲贈無印良品商品造型襟章兩個。襟章一共5款。數量有限，送完即止，Muji粉絲不容錯過。

地址：太古城中心2樓及3樓245及301號舖（3971 3170）

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