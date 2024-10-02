迪士尼樂園｜樂園一機動遊戲暫停運作　萬聖節重頭戲與米奇玩轉大街派對

▲ 「沖天遙控車」將暫停開放，大家要注意啦！

【香港迪士尼/迪士尼】踏入萬聖節月份，香港迪士尼樂園必定吸引不少人到訪，不過大家要注意，樂園內一個熱門機動遊戲將於10月7日起暫停運作，以進行維修保養工程，直至11月底才會重新投入服務！

迪士尼樂園｜「沖天遙控車」暫停開放

迪士尼樂園宣布「沖天搖控車」將暫停開放使用，因為要進行保養及粉飾工程，故將於10月7日至11月20日期間暫停運作。「沖天搖控車」位於反斗奇兵大本營，因其驚險的U形賽道而成為熱門機動遊戲，很多人入園其中一個目的就是玩它，所以大家要注意重開日子。

▲ 沖天遙控車（網上圖片）

迪士尼樂園｜萬聖節2024活動

臨近萬聖節，樂園於9月13日起至10月31日舉行「Disney Halloween Time」萬聖節慶祝活動，有期間限定與惡人打卡合照、三大限定必玩重頭戲、萬聖節主題商品及餐飲登場。

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萬聖節必玩重頭戲之一「惡人大宅舞會」 4大派對焦點，時尚女魔頭庫伊拉今年再次打開展藝館大門，聯同一眾惡人大開時尚派對。全新原創「惡」曲《House of De Vil-lains》登場舞會，為呢場「瘋」騷時尚舞會拉開序幕！

最愛新搞作的她亦號召更多惡人手下進駐場內，與你一同派對狂歡。立即響應號召，準備好最潮「瘋」格，朝聖庫伊拉嘅年度時尚萬聖派對！而米奇與好友亦將在「米奇Halloween玩轉大街派對」中登場，這場巡遊將成為整個活動的亮點之一。

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