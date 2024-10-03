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子宮肌瘤丨43歲女神性感不再患子宮肌瘤「眼凸暴瘦」　被母唾棄變剩女：只能找老頭

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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【子宮肌瘤／柳岩／暴瘦／雌激素／婦科病】一向以性感形象而為大眾認識，現年43歲的內地女星柳岩早前曾自爆患子宮肌瘤，儘管已進行手術切除，但仍出現復發情形。她本人亦多次被傳媒拍到暴瘦、雙眼微突的照片，令外界對她健康狀況深感憂心。不過，未知是否想平息大眾疑慮，日前她便親自上載了一系列的中性打扮的照片，近況曝光再度引發討論。

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柳岩於周日（9月29日）在微博上分享了「十一黃金週」期間的工作安排，並留言道：「準備起飛、明日開工！」同時上載了多張牛仔褲及外套打扮的自拍照，相片中只見柳岩精神氣色十分不錯，不過由於服飾相當中性，而且完全掩蓋了其身材線條，因此有網民仍然非常憂心，她是否因為暴瘦才一改以往性感打扮。

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為母治癌撲醫藥費出道

據了解，柳岩出道前本是從事醫護行業，但為了負擔身患直腸癌母親的龐大醫藥費，因此才投身演藝圈，而為了盡快接更多工作，才甘願行性感路線。她的母親過去則曾於綜藝節目中，對43歲女兒依然單身，感到擔心，直言:

我原本認為要找比較大、成熟一點的，但她現在年紀這麼大，要找只能找老頭子。

柳岩母親對女兒的評價，事後引來不少網民熱議，有人直指母親言論不當，「我覺得柳岩想嫁人，但有時候很多際遇是控制不了，她也很無奈，明明很努力還要不斷給媽媽攻擊，真的很窒息」、「她媽很重男輕女的，這樣的家庭應該早點切割」，但也有人認為老一輩的說話方式總是這樣，外界應該多包容。

子宮肌瘤8大徵狀

本港註冊中醫師蘇安莎曾接受訪問指出，子宮肌瘤屬於常見婦科病，較常在中年婦女身上發生。在35歲女士中，就有一成女士患有子宮肌瘤；子宮肌瘤的成因不明，但有研究顯示與女性荷爾蒙雌激素分泌有關，例如服用含有雌激素的藥物如避孕丸，肥胖、壓力等均有可能影響雌激素分泌，增加患上子宮肌瘤的機會。

當中，約有一半的子宮肌瘤患者沒有明顯病徵，而部分患者亦會出現以下徵狀，如出現以下徵狀的女士，應盡快進行婦科檢查：

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成因及高危人士

婦產科專科醫生方秀儀曾接受TOPick訪問，指出以下女性患子宮肌瘤風險較高：

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