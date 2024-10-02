  • 28°C
香港時間：2024102日 (三) 19:24
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

飲食陷阱︱高糖飲食易致肥胖心血管病　醫生揭5款「隱形糖」陷阱：不甜但很多糖！

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

高糖飲食易致肥胖心血管病　醫生揭5款「隱形糖」陷阱：不甜但很多糖！

【隱形糖/高糖/糖分/飲食陷阱/減糖/戒糖/無糖/血糖/肥胖/心血管病】吃起來不甜的食物，也有機會含超高糖分！有台灣家醫科醫生指出，生活中有5種「隱形糖」容易被忽視，經常進食不利於血糖穩定，恐引發肥胖及心血管問題。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜關節退化有得救？　醫生拆解治療方案+復康護膝貼士

台灣初日診所減重專科、家醫科醫生魏士航發佈YouTube短影片指出，想要戒糖，除了避開餅乾、零食，還要小心「隱形糖」的陷阱。以下5種食物，雖然吃起來不甜，但實際上含糖量驚人：

點擊圖片放大
+5
+4

日常生活中減糖不容易，為了能有成效不白費努力，魏士航建議，日常飲食應盡量避開加工食品、多攝取原型食物。在飲食習慣上，建議糖量先減半，有利於讓身體逐漸適應。另外，空腹時不要吃高糖食品，以免造成血糖劇烈波動。

相關文章：

減肥大作戰︱200磅醫生8個月激減48磅　教早餐吃2種食物減肥不反彈

高糖飲食增肥胖及患心血管病、癌症風險

根據本港衞生署，每100毫升飲品如果糖分超過7.5g就視為含高糖分的飲品。世衛建議，一個每日攝取2,000卡路里的成年人，不應攝取超過50g的「遊離糖」；若想更健康，世衛建議每日攝取少於25g的遊離糖，相當於6茶匙的糖。

遊離糖並無營養價值，人的身體無需從糖分中攝取額外的卡路里，如果攝取過量糖分，可能會增加熱量的攝取從而增加體重，容易造成超重或肥胖問題。而超重或肥胖問題會增加患心血管疾病、二型糖尿病，以及某些癌症風險。

相關文章：

【超市大搜查】高糖蛋糕不宜做早餐　85款包裝蛋糕僅3款屬「非高糖」【附完整清單】

同場加映：無糖樽裝飲品推薦

點擊圖片放大
+21
+20

同場加映：10種控糖蔬菜

台灣初日診所減重專科暨家醫科許芷瑜醫生在YouTube頻道《初日醫學 - 宋晏仁醫師 x Cofit》中分享10種控糖蔬菜，多吃不但能夠降血糖，有些蔬菜富含維他命和礦物質，對於維持身體不同機能運作很有效。不少常見蔬菜，如洋蔥更含槲皮素，效用與降血糖藥物相似，能夠維持血糖代謝的功能。詳細功效如下：

點擊圖片放大
+11
+10

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

KO濕疹︱30歲OL早餐吃2物濕疹大爆發半年肥33磅　自創養生飲品重拾健康
18:53 2024/09/10
KO濕疹︱30歲OL早餐吃2物濕疹大爆發半年肥33磅　自創養生飲品重拾健康
減肥大作戰｜減肥經常失敗？　醫生揭6大瘦身陷阱：低脂飲食都上榜
19:24 2024/09/04
減肥大作戰｜減肥經常失敗？　醫生揭6大瘦身陷阱：低脂飲食都上榜
【高糖食物】市面「健康」零食含大量添加劑　營養師揭6種隱藏高糖陷阱食物
13:29 2022/04/25
【高糖食物】市面「健康」零食含大量添加劑　營養師揭6種隱藏高糖陷阱食物

你可能感興趣

KO濕疹︱30歲OL早餐吃2物濕疹大爆發半年肥33磅　自創養生飲品重拾健康
18:53 2024/09/10
KO濕疹︱30歲OL早餐吃2物濕疹大爆發半年肥33磅　自創養生飲品重拾健康
減肥大作戰｜減肥經常失敗？　醫生揭6大瘦身陷阱：低脂飲食都上榜
19:24 2024/09/04
減肥大作戰｜減肥經常失敗？　醫生揭6大瘦身陷阱：低脂飲食都上榜
【高糖食物】市面「健康」零食含大量添加劑　營養師揭6種隱藏高糖陷阱食物
13:29 2022/04/25
【高糖食物】市面「健康」零食含大量添加劑　營養師揭6種隱藏高糖陷阱食物
健康問題 減肥 養生 糖分 肥胖

最高瀏覽

急症室最長等候時間（10月02日 時間16:05）
急症室最長等候時間（10月02日 時間16:05）
校巴大火︱曼谷校巴大火至少25師生罹難　司機起火後熄手機逃離致全車受困
校巴大火︱曼谷校巴大火至少25師生罹難　司機起火後熄手機逃離致全車受困
大腸癌｜男子工作太忙養成1排便習慣　持續30年檢查竟揭患大腸癌3期
大腸癌｜男子工作太忙養成1排便習慣　持續30年檢查竟揭患大腸癌3期
十一國慶｜國慶無人機宣布取消　煙花9時05分開始
十一國慶｜國慶無人機宣布取消　煙花9時05分開始
六合彩國慶金多寶｜六合彩攻略10月最常開邊個號碼　中環士丹利街投注站未必最旺？
六合彩國慶金多寶｜六合彩攻略10月最常開邊個號碼　中環士丹利街投注站未必最旺？