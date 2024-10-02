飲食陷阱︱高糖飲食易致肥胖心血管病　醫生揭5款「隱形糖」陷阱：不甜但很多糖！

▲ 高糖飲食易致肥胖心血管病 醫生揭5款「隱形糖」陷阱：不甜但很多糖！

【隱形糖/高糖/糖分/飲食陷阱/減糖/戒糖/無糖/血糖/肥胖/心血管病】吃起來不甜的食物，也有機會含超高糖分！有台灣家醫科醫生指出，生活中有5種「隱形糖」容易被忽視，經常進食不利於血糖穩定，恐引發肥胖及心血管問題。

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台灣初日診所減重專科、家醫科醫生魏士航發佈YouTube短影片指出，想要戒糖，除了避開餅乾、零食，還要小心「隱形糖」的陷阱。以下5種食物，雖然吃起來不甜，但實際上含糖量驚人：

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日常生活中減糖不容易，為了能有成效不白費努力，魏士航建議，日常飲食應盡量避開加工食品、多攝取原型食物。在飲食習慣上，建議糖量先減半，有利於讓身體逐漸適應。另外，空腹時不要吃高糖食品，以免造成血糖劇烈波動。

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高糖飲食增肥胖及患心血管病、癌症風險

根據本港衞生署，每100毫升飲品如果糖分超過7.5g就視為含高糖分的飲品。世衛建議，一個每日攝取2,000卡路里的成年人，不應攝取超過50g的「遊離糖」；若想更健康，世衛建議每日攝取少於25g的遊離糖，相當於6茶匙的糖。

遊離糖並無營養價值，人的身體無需從糖分中攝取額外的卡路里，如果攝取過量糖分，可能會增加熱量的攝取從而增加體重，容易造成超重或肥胖問題。而超重或肥胖問題會增加患心血管疾病、二型糖尿病，以及某些癌症風險。

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同場加映：10種控糖蔬菜

台灣初日診所減重專科暨家醫科許芷瑜醫生在YouTube頻道《初日醫學 - 宋晏仁醫師 x Cofit》中分享10種控糖蔬菜，多吃不但能夠降血糖，有些蔬菜富含維他命和礦物質，對於維持身體不同機能運作很有效。不少常見蔬菜，如洋蔥更含槲皮素，效用與降血糖藥物相似，能夠維持血糖代謝的功能。詳細功效如下：

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