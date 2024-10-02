加強管理｜政府倡在后海灣劃出約2,200公頃作蠔類養殖作業　以租約條款規範蠔排活動

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環境及生態局向立法會提交文件，建議在后海灣劃出約2,200公頃作蠔類養殖作業，后海灣日後的蠔類養殖活動必須在新的指定範圍內進行，有關範圍繼續以單一政府租約批出，並會在租約條款，就蠔排活動作出規範，包括養殖範圍、蠔排數目、環境衞生等的要求，目標2025年上半年落實。

當局指，后海灣的蠔排主要集中於白泥至尖鼻咀沿岸的指定範圍，近年蠔排數目顯著增加，佔用的水域已超出指定範圍，並引致海漂垃圾和航行安全等各種問題；同時后海灣近年曾出現養殖蠔隻大量死亡事件，反映現時蠔類養殖數目可能已超出環境承載量，影響本港蠔類養殖業的可持續發展。

當局指，為準確掌握后海灣蠔排的數目及位置，政府的后海灣蠔排管理跨部門工作小組，已於去年5月完成凍結調查，結果顯示后海灣當時有超過1.4萬個蠔排，覆蓋範圍大範圍超越蠔類養殖活動的指定範圍。工作小組同年7月發出新聞公報，表示任何在凍結調查後在該水域新放置的蠔排，或管理計劃推行後不再被容許繼續作業的現有蠔排，均須在指定限期前移除，工作小組正逐步移除后海灣約4,000個蠔排和與其相連的所有物品，截至上月中已移除約2,500個蠔排，加上部分蠔排經營者主動移除其蠔排，現有蠔排約1萬個，減幅接近三成。

至於下階段工作，小組在檢視后海灣的環境承載量、航行安全、水質、獲准暫時保留蠔排數目和其他地區蠔類養殖情況等因素，並徵詢內地及本港蠔類養殖專家的意見後，初步建議在后海灣劃出約2,200公頃作蠔類養殖作業，后海灣日後的蠔類養殖活動必須在新的指定範圍內進行，以免影響航行安全和環境衞生等；同時建議未來劃定的蠔類養殖作業範圍繼續以單一政府租約批出，小組會敲定租約條款，就蠔排活動作出規範，包括但不限於養殖範圍、蠔排數目、環境衞生等的要求。而為達到蠔類養殖活動的可持續發展，新指定範圍內所能容納的蠔排數目預計相較現有蠔排數目將會有所縮減。

文件指，根據工作小組掌握的蠔民和蠔排相關資料，現有蠔民在調整營運規模後，可在新的指定範圍內繼續從事蠔類養殖活動，又稱各養蠔業界代表亦同意成立一個由養蠔業界代表組成的管理委員會，以落實和執行蠔類養殖作業範圍內的有效管理，而各養蠔業界代表均贊同上述安排。工作小組會盡快敲定管理計劃及租約條款的各項細節，爭取在明年上半年開展新的管理模式。

當局在文件中表示，實施新的管理計劃對后海灣的蠔類養殖有顯著益處，尤其是為蠔類養殖締造可持續發展的條件，且新管理可為蠔類養殖提供確定性和更完善的管理及支援，蠔民將會更有信心投資和規劃其營運，亦預期可提升該區域的航行安全和減少海漂垃圾問題；同時加強管理蠔類養殖活動及調整蠔排規模亦有助達至良好的水產養殖管理和提高產品質量。長遠而言，后海灣的蠔業發展也可配合政府的流浮山、尖鼻咀、白泥一帶發展建議，產生協同效應，有助該地區發展休閒和生態旅遊。

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