營商環境｜港營商環境成熟度獲世銀列全球十強　「國際貿易」表現最高分

▲ 世銀報告顯示，香港營商環境成熟度列全球十強。（資料圖片）

世界銀行集團發表首份《「營商環境成熟度評估」2024報告》。香港在50個經濟體中，屬表現最好的十個經濟體之一。

《報告》以十項指標及三個維度比較各個經濟體在營商環境方面的整體表現。十大指標包括：市場准入、獲取經營場所、公共設施服務、勞工、獲取金融服務、國際貿易、稅制、解決商業糾紛、促進市場競爭，以及辦理破產。三個維度涉及監管框架、公共服務及辦事效率。

市場准入排第12 稅制列第三

十大指標中，香港在國際貿易方面表現最佳，以90.77分居榜首；市場准入以85.49分排第12，新加坡在該指標中以93.57分排第二；稅制以70.56分位列第三，新加坡緊隨其後。公共設施服務和解決商業糾紛均列第八。

港府發言人指出，報告肯定香港作為國際貿易中心的地位，「報告充分顯示香港作為『超級聯繫人』和『超級增值人』的角色，是把全球企業『引進來』、服務內地企業向世界『走出去』的雙向門戶。」

港府：報告未充分考慮法治優良等要素

發言人續指，報告未有充分考慮一些香港營商環境便利的要素，例如實施普通法、法治優良、保障性別平等等。強調政府會繼續與世銀保持密切溝通，更全面說明香港的情況和便利營商的政策措施，並積極提出建議，以完善該報告的調研編製方法。

而港府亦會深入研究報告內容，並繼續與商界及其他相關持份者緊密通力合作，為香港營造更便利和高效的營商環境。

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