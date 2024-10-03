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正向教育︱癌逝歌手金句溫暖世人　愛官校長：別讓不重要的人與事丟掉了快樂

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發布時間： 2 小時前

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愛官校長：無論世道多麼涼薄，一定要有自己的溫度，即使溫暖不了別人，也不能讓自己着涼。

一位30歲罹患癌症的歌手Nightbirde，在美國達人秀上獲得了「金色按鈕」的殊榮。生活與病痛給了她很多挑戰，評審驚奇表示，從她美麗的笑容中，完全看不出身患痛苦。即便是面臨不到2%的存活率，但她仍抱持著樂觀的心態去面對。她向主持人說了一句話「你不能等到生活不再艱難時，才決定要快樂。」"You can't wait until life isn’t hard anymore, before you decide to be happy." 勉勵了全球的廣大觀眾。

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在成長路上，我們要學習如何正面、樂觀地去面對所有事情，讓自己保持心境開朗，但生活總有艱難的時候，有時候，你不得不去面對挫折、失意和悲傷，不妨多與家人、老師、社工或好朋友傾訴，讓你信任的朋友們治癒你的憂傷，溫暖你的內心；有時候，你身邊的人會有意無意間傷害你，別在這些不重要的人與事丟掉了快樂，別在瑣碎的生活裏遺失了樂觀。無論生活給你多少次打擊，令你跌倒過多少次，只要有一件小事能讓你會心微笑，就值得你全力以赴。

著名填詞人陳詠謙在其作品《別來無恙》當中寫了一句「我現時自己肯做飯」，大受批評，引發軒然大波。陳詠謙將這個風波視為一項修練。他明白到不斷創作，不斷前進是自己的責任，亦希望藉機會學習成為一個堅定不移的人，他絕不會因為批評而放棄自己的創作，他向記者說：「要做對事情其實不是一件難事，只要跟隨前人所做，通常你都不會犯大錯。但如果你想人生變得有趣，就要作多方面的嘗試，有時會碰壁，有時會撞板，但不要困住自己。」全賴他對音樂的堅持及不懈的奮鬥，其後的作品《高山低谷》、《一雙手》等大受歡迎，成為大家唱K的必選歌曲。適逢DSE文憑考試，「一雙手，只要握成拳頭能捱下去」這句歌詞成為不少人鼓勵自己，鼓勵他人的金句。短短一個早上突然有很多歌迷跟蹤了陳詠謙的instagram，其YouTube頻道多了十幾萬瀏覽量。

「黑暗如何蠶食了光」、「街裡人人在看 我為何沒有強項」、「這世界 絕情又刻薄」，在現實生活裏沒有一帆風順這回事。Nightbirde經歷艱苦的四年抗癌歷程，最終於2022年與世長辭，令大家都十分難過。然而，她那份永不放棄的精神激勵了全球數百萬人。許多人都被她那種超越自身痛苦的態度及幽默感所感染。2023年一隊來自非洲的福音合唱團把Nightbirde的名曲《It’s OK》再次帶到美國達人秀，再次鼓勵大家：無論世道多麼涼薄，一定要有自己的溫度，即使溫暖不了別人，也不能讓自己着涼。心裡多存一點陽光，快樂和痛楚其實是可以並存。共勉之。

欄名 : 寫滿愛愛滿瀉

撰文 : 崔家祥校長 愛秩序灣官立小學

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