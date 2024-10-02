食用安全｜30歲男不煙不酒患腎臟癌　檢查揭1類物質嚴重超標　醫生警世：少用外賣餐具

▲ 一名男子莫名患上腎臟癌症，醫生為他進行檢查後發現體內1種物質嚴重超標。

【腎癌／癌症／PFAS／PFOA／致癌物／超標／外賣餐具】都市人追求方便，不少人買飯時都傾向使用外賣餐具，但這些餐具的成分原來有機會引起健康風險？台灣有醫生分享病例，指一名男子莫名罹患腎臟癌，為他進行檢查時，卻發現其體內的多氟烷基化合物（PFAS）嚴重超標，推測為男子罹癌原因。醫生藉此提醒市民，為了健康著想應減少使用一次性餐具，盡量減少曝露於PFAS的機會。

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台灣營養功能醫學專家劉博仁，近日在個人Facebook專頁發文分享病例，表示一位30多歲、平日不煙不酒的男子患上腎臟癌，由於實在不知道為何會患病，所以決定為他進行檢查，結果意外發現其體內PFAS超標。

到底PFAS對人體有何危害？劉博仁就引述美國國家癌症研究所雜誌先前刊登的一項研究，研究團隊分析了來自「前列腺、肺、大腸和卵巢癌篩查試驗」（PLCO）的324例腎細胞癌（Renal Cell Carcinoma， RCC）病例及其匹配對照組的血清樣本，來估算PFAS濃度與RCC風險的關聯性，並重點關注全氟辛酸（PFOA）及其他7種PFAS的濃度。

根據研究結果，PFOA與RCC風險呈正相關；血清中PFOA的濃度每翻倍，患RCC的風險就增加71%。值得留意的是，PFOA濃度處於最高四分位的個體，其RCC風險是最低四分位者的2.63倍，即便在調整其他PFAS濃度，並排除腎功能減退個體及診斷時間超過8年的病例後，其結果仍具有一致性。

劉博仁指出，這項研究進一步支持了PFOA作為腎致癌物的證據，對於普遍暴露於這一持久性化學物質的人群具有重要的公共衛生意義。他解釋，PFAS是一類具有高度持久性的化學物質，在美國，超過98%的人群血清中都能檢測到這些化合物；而早前亦有針對高暴露人群的研究表明，長期或高度暴露於PFOA之中，可能會導致腎癌風險增加。不過，目前尚不清楚PFOA或其他PFAS在一般人群所見的濃度下是否會引發RCC的風險。

對於PFAS的用途，劉博仁亦曾在節目《健康云之道》中表示其應用範圍相當廣泛，除了大眾熟悉的易潔鑊外，還存在於雨衣、防汗衣物、一次性紙杯和紙盒等用品中。他特別提醒，PFAS雖然有讓物品表面平滑，減少摩擦力的功效，又具有防水效果，但過度使用可能會增加中毒風險，尤其易潔鑊如果已經出現刮痕，有可能會在高溫下釋放出PFAS，繼而增加人體攝入的風險。目前歐盟許多國家已經立法限制PFAS的使用。

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食用安全｜長期接觸PFAS 6大健康風險

台灣台南新樓醫院腎臟內科醫生王婷翊曾在平台《健康2.0》發文，指出PFAS中涵蓋數千種化合物，長期接觸PFAS可能會增加甲狀腺疾病風險外，更可導致以下6大健康風險：

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食用安全｜醫生教4招減少接觸PFAS

王醫生續指，不少即棄餐具中含有PFAS、漂白劑、亞硫酸鹽類、過氧化氫、五氯酚、螢光增白劑等化學物質，應盡量避免，如想降低接觸PFAS風險，建議可從以下4大方向入手：

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同場加映：PFAS影響健康可致癌

PFAS被稱為「永久化學品」，因多數的PFAS在自然環境中非常難以分解，讓PFAS得以在環境和生物體中持續累積。同時，大多數PFAS具一端親水、另一端防水又防油的界面活性特性，因此可隨著水到處跑，進入生物體，干擾荷爾蒙等生理作用，對水源、土壤、食物和人類健康帶來嚴重污染威脅。而且PFAS毒性不低，很容易在生物體中累積並足以影響健康，導致生理功能失調，甚至引發癌症的程度。是次調查中台灣採樣的包材中有8個樣本受驗，當中7個樣本檢測出PFAS，反映含PFAS的食品包材使用氾濫、嚴重威脅人類健康。

流行病學專家何美鄉醫生則指出，PFAS自1940年代起就出現並已廣泛用於工業和各類民生物品，是一種會干擾內分泌的環境荷爾蒙，至今已出現上萬種PFAS，但對人類健康的影響，卻只有其中少數幾種泛用者有被研究。

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