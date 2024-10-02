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小巴司機抱怨有人用大堆5仙付車資　網民取笑：真係唔識個喎

社會

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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小巴司機發通告指，有乘客用大批5仙付車資。

現在流行使用電子支付，很多小朋友對硬幣感頗陌生，至於5仙硬幣，對90後至以下年齡人士就更是陌生。其實5仙是過去流通的香港貨幣，即面額為0.05港元，不過早在1989年1月1日已停止流通，所謂的「斗零」就是5仙的替代詞。

不過，(上海)榮華川菜館的facebook在今日（10月2日）發文，上載一張估計貼在小巴車窗的啟示，當中表示「如用現金付款，只接受[香港]現行流通貨幣。」同時附有一張一堆5仙硬幣照片，指：「近日有人投入大量5仙，5仙在1989年已停用，請勿再用5仙付款。」

而樓主上載此照片並寫道：

剛坐小巴去湊女放學，見到呢個通告🤔
我諗呢堆5仙 絕對唔止$4.9囉🙄
#5仙
#真係唔x識個喎
#值錢嘢 

從樓主發文推測，有關此程小巴車資為4元9角，不過根據「硬幣條例」第454章第2條「屬法定貨幣的硬幣」第1節(a)及(b)列明：

(a)以面額不少於$1的硬幣而言，所支付的款額不超逾$100；
(b)以面額少於$1的硬幣而言，所支付的款額不超逾$2。

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5仙硬幣升值

但從另一方面炒賣角度去看，其實有英女皇頭像硬幣具升值潛力，而具升值能力的硬幣要看是否罕有、保存是否良好等，當中在1964年發行的5仙硬幣因為只有很少量在市面流通，因此品相較佳的5仙，可機會被炒至數千元至達萬元不等。

而網民紛紛亦留言：「有幾多5仙喺手，我at least 1:1幫手收哂佢！」、「公仔頭最值錢」、「啲五先（仙）值錢㗎」等。

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