脊柱側彎｜港大研究：原發性脊柱側彎青少年接受矯形後可即時停帶支架　助患者回復正常生活

▲ 研究建議，一旦青少年AIS患者的骨骼於矯形後發展成熟，應考慮立即停戴矯正器。（吳穎嵛攝）

港大醫學院臨床醫學學院矯形及創傷外科學系的科研團隊進行隨機對照試驗，研究脊柱矯形支架的使用效益。研究顯示，現行治療原發性脊柱側彎（AIS）逐步停戴支架的治療方案，對維持脊柱彎曲度和改善健康相關生活質素沒有顯著的效果。研究建議，一旦青少年AIS患者的骨骼於矯形後發展成熟，應考慮立即停戴矯正器（支架），取消現行普遍的保險期。

AIS 是一種成因不明的脊柱畸形疾病，影響本港3至4%青少年，在女性中較為普遍，男女患病比例為2:8。佩戴支架的主要目的是防止患者在青春期時脊柱側彎的情況惡化，需要進行手術。骨科專科醫生會指導患者開始支架治療，度身訂製以確保舒適。

研究團隊於2017至2020年期間，在大口環根德公爵夫人兒童醫院招募369名曾接受腋下支架矯形治療並達到骨骼成熟的AIS患者，在2020 至2022年間進行對照試驗，並進行後續研究。當中193名患者被分配到即時停戴支架組別，176名患者則採用逐步停戴支架治瘵，即額外在晚問佩戴支架6個月。

研究團隊通過常規的脊柱X光檢查和問卷調查，評估患者在停戴支架後6個月、12個月和24個月的主要側彎度和軀幹平衡的變化，同時使用問卷評估病人的健康相關生活質素。結果顯示，兩組之間無顯著差異，即患者的側彎度變化、軀幹平衡和健康相關生活質素量方面差異極微。

研究團隊比對兩組患者的軀幹平衡變化，結果顯示無論是即時停戴還是逐步停藏，兩組患者在維持軀幹平衡的表現近。

港大醫學院臨床醫學學院矯形及創傷外科學系系主任兼臨床教授鍾培言表示，以往醫生的治療方案及患者的家長較保守，傾向採取逐步停帶支架的方式，避免脊柱側彎在停帶支架後惡化，惟長時間佩戴支架，除了會導致肌肉萎縮外，還會影響患者的健康、心理及生活質素。

鍾培言建議，合適的患者應採取即時停戴支架方案，免進行6個月保險期，避免支架佩戴時間過長。這有助盡早恢復難度高的活動和運動，讓患者盡快回復正常生活，重拾自信。

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