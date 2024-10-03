  • 28°C
香港時間：2024103日 (四) 13:51
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

兒童職業體驗｜Häagen Dazs小小甜品師職業體驗　親手製作雪糕甜點+完成獲頒證書【附活動詳情】

親子好去處

撰文： 王明芳

發布時間： 26 分鐘前

分享：

分享：

熱門 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

港媽「豬仔包の開心日常」分享Häagen Dazs小小甜品師職業體驗，小朋友可以親手製作雪糕甜點！

【北上攻略/深圳兒童職業體驗/親子好去處/深圳親子遊】近年有不少家長帶小朋友玩職業體驗，感受不同行業的工作崗位，近日有港媽分享到深圳Haagen-Dazs做小小甜品師的兒童職業體驗，不但可以親身製作甜品，還有乾冰小實驗，活動結束後更會派發證書！想帶小朋友有另類的玩樂體驗，不妨考慮參加！

港媽「豬仔包の開心日常」於Facebook專頁介紹深圳Haagen Dazs兒童職業體驗。（Facebook@豬仔包の開心日常）

兒童職業體驗｜成為Haagen Dazs小小甜品師 自製專屬甜點

港媽「豬仔包の開心日常」於Facebook專頁介紹深圳Haagen Dazs兒童職業體驗。小朋友會穿上圍裙工作，在導師的帶領下到店外迎賓，跟每位顧客說「歡迎光臨」。之後會回到店內，聽導師講解有關產品的歷史、雪糕製作材料以及其他有趣小知識等，解講過程會以粵語進行，小朋友不必擔心聽不懂！之後亦會有問答環節考考小朋友有沒有專心聽講解，答對會有小貼紙作奬勵。

點擊圖片放大
+4
+3

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
馬圈靚媽｜馬評人莎拉誕孖仔極速修身　講馬重數據教仔具理財觀：學會做選擇

問答環節後便是「乾冰小實驗」，導師會先讓孩子比較乾冰和普通食用冰的分別，之後每人會獲派發1份乾冰和常溫水，讓他們將溫水慢慢入乾冰，觀看它逐漸化成煙的畫面。完成實驗後，就會親手製作「DIY甜蜜盛宴」，利用凍乾樹莓碎製成心形甜點，大家可以跟模版製作，也可以自由發揮創意，做出自己喜歡的模樣，最後加上雪糕就可以與媽媽一同品嚐。活動完結前，小朋友要幫忙清理桌面，之後就可得到證書和小禮物！

點擊圖片放大
+13
+12

兒童職業體驗｜Haagen Dazs小小甜品師活動流程：

1. 小小迎賓員
2. 產品知識介紹
3. 互動問答環節
4. 乾冰小實驗
5. DIY甜蜜盛宴製作
6. 清理及打掃桌面
7. 派發證書、禮物、合照

兒童職業體驗｜《Haagen Dazs DIY甜蜜盛宴 小小甜品師》

日期：10月5及11日
時間：13:00-14:30
地點：深圳福田區
年齡：3-12歲
費用（一大一小）：¥188（約$207港幣，費用包含粵語老師、活動1日保險、禮物1份）
報名及詳情：深圳遛娃大隊

圖文獲「豬仔包の開心日常」授權轉載

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

親子好去處︱深圳坂田萬科廣場9.26開幕　地鐵直達設5大主題區+逾300人氣店
13:36 2024/09/23
親子好去處︱深圳坂田萬科廣場9.26開幕　地鐵直達設5大主題區+逾300人氣店
深圳好去處｜蓮塘口岸增設免費接駁巴士　直達大梅沙8號倉Outlet【附路線及班次】
14:15 2024/09/20
深圳好去處｜蓮塘口岸增設免費接駁巴士　直達大梅沙8號倉Outlet【附路線及班次】
深圳親子遊｜深圳灣口岸增設免費巴士線　20分鐘直達沃爾瑪蛇口店【附各大超市巴士線】
21:00 2024/09/12
深圳親子遊｜深圳灣口岸增設免費巴士線　20分鐘直達沃爾瑪蛇口店【附各大超市巴士線】
海洋公園哈囉喂2024｜記者實玩海洋公園哈囉喂6大鬼屋　高度還原九龍城寨+見證鬼新娘出嫁
09:00 2024/10/01
海洋公園哈囉喂2024｜記者實玩海洋公園哈囉喂6大鬼屋　高度還原九龍城寨+見證鬼新娘出嫁
迪士尼樂園｜樂園一機動遊戲暫停運作　萬聖節重頭戲與米奇玩轉大街派對
18:22 2024/10/02
迪士尼樂園｜樂園一機動遊戲暫停運作　萬聖節重頭戲與米奇玩轉大街派對
香港古蹟遊｜2024古蹟周遊樂10月展開　免費導賞團遊走11大法定古蹟+歷史建築
09:00 2024/09/27
香港古蹟遊｜2024古蹟周遊樂10月展開　免費導賞團遊走11大法定古蹟+歷史建築

你可能感興趣

親子好去處︱深圳坂田萬科廣場9.26開幕　地鐵直達設5大主題區+逾300人氣店
13:36 2024/09/23
親子好去處︱深圳坂田萬科廣場9.26開幕　地鐵直達設5大主題區+逾300人氣店
深圳好去處｜蓮塘口岸增設免費接駁巴士　直達大梅沙8號倉Outlet【附路線及班次】
14:15 2024/09/20
深圳好去處｜蓮塘口岸增設免費接駁巴士　直達大梅沙8號倉Outlet【附路線及班次】
深圳親子遊｜深圳灣口岸增設免費巴士線　20分鐘直達沃爾瑪蛇口店【附各大超市巴士線】
21:00 2024/09/12
深圳親子遊｜深圳灣口岸增設免費巴士線　20分鐘直達沃爾瑪蛇口店【附各大超市巴士線】
好去處 親子活動 玩樂 甜品 雪糕 深圳 Facebook

最高瀏覽

六合彩國慶金多寶｜頭獎一注獨中可贏7,500萬　即對號碼頭獎有無你份
六合彩國慶金多寶｜頭獎一注獨中可贏7,500萬　即對號碼頭獎有無你份
男神崩壞丨58歲郭富城遊英被捕獲　全素顔真實狀態曝光　網民：天王老了也是老頭
男神崩壞丨58歲郭富城遊英被捕獲　全素顔真實狀態曝光　網民：天王老了也是老頭
飲食攻略｜6大地雷高鈉食物恐致腎衰竭　這款吃起來完全不鹹：早餐常見【附9種高鉀食物】
飲食攻略｜6大地雷高鈉食物恐致腎衰竭　這款吃起來完全不鹹：早餐常見【附9種高鉀食物】
急症室最長等候時間（10月03日 時間12:05）
急症室最長等候時間（10月03日 時間12:05）
超市大搜查｜6成洗潔精可致敏愈用愈痕　精選消委會及《LDK》16款不含致敏防腐劑洗潔精
超市大搜查｜6成洗潔精可致敏愈用愈痕　精選消委會及《LDK》16款不含致敏防腐劑洗潔精