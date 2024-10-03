兒童職業體驗｜Häagen Dazs小小甜品師職業體驗　親手製作雪糕甜點+完成獲頒證書【附活動詳情】

▲ 港媽「豬仔包の開心日常」分享Häagen Dazs小小甜品師職業體驗，小朋友可以親手製作雪糕甜點！

【北上攻略/深圳兒童職業體驗/親子好去處/深圳親子遊】近年有不少家長帶小朋友玩職業體驗，感受不同行業的工作崗位，近日有港媽分享到深圳Haagen-Dazs做小小甜品師的兒童職業體驗，不但可以親身製作甜品，還有乾冰小實驗，活動結束後更會派發證書！想帶小朋友有另類的玩樂體驗，不妨考慮參加！

▲ 港媽「豬仔包の開心日常」於Facebook專頁介紹深圳Haagen Dazs兒童職業體驗。（Facebook@豬仔包の開心日常）

兒童職業體驗｜成為Haagen Dazs小小甜品師 自製專屬甜點

港媽「豬仔包の開心日常」於Facebook專頁介紹深圳Haagen Dazs兒童職業體驗。小朋友會穿上圍裙工作，在導師的帶領下到店外迎賓，跟每位顧客說「歡迎光臨」。之後會回到店內，聽導師講解有關產品的歷史、雪糕製作材料以及其他有趣小知識等，解講過程會以粵語進行，小朋友不必擔心聽不懂！之後亦會有問答環節考考小朋友有沒有專心聽講解，答對會有小貼紙作奬勵。

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問答環節後便是「乾冰小實驗」，導師會先讓孩子比較乾冰和普通食用冰的分別，之後每人會獲派發1份乾冰和常溫水，讓他們將溫水慢慢入乾冰，觀看它逐漸化成煙的畫面。完成實驗後，就會親手製作「DIY甜蜜盛宴」，利用凍乾樹莓碎製成心形甜點，大家可以跟模版製作，也可以自由發揮創意，做出自己喜歡的模樣，最後加上雪糕就可以與媽媽一同品嚐。活動完結前，小朋友要幫忙清理桌面，之後就可得到證書和小禮物！

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兒童職業體驗｜Haagen Dazs小小甜品師活動流程：

1. 小小迎賓員

2. 產品知識介紹

3. 互動問答環節

4. 乾冰小實驗

5. DIY甜蜜盛宴製作

6. 清理及打掃桌面

7. 派發證書、禮物、合照

兒童職業體驗｜《Haagen Dazs DIY甜蜜盛宴 小小甜品師》

日期：10月5及11日

時間：13:00-14:30

地點：深圳福田區

年齡：3-12歲

費用（一大一小）：¥188（約$207港幣，費用包含粵語老師、活動1日保險、禮物1份）

報名及詳情：深圳遛娃大隊

圖文獲「豬仔包の開心日常」授權轉載

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