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精神健康｜未婚妻急病過身港男患鬱燥症辭職欲輕生　老細洞悉後咁做獲激讚

醫健人物

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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未婚妻急病過身，港男患鬱燥症辭職欲輕生，老細洞悉後咁做獲激讚。

【鬱躁症／抑鬱症／輕生／壓力／精神科】當今社會壓力大，容易令人患上抑鬱症。一名港男近日在網上發文表示，因未婚妻急病離世，自己曾因此試過輕生被救回，更確診鬱躁症。惟近月再因壓力大及掛念未婚妻，決定辭職並打算自殺，而老闆在得知後咁樣做獲網民大讚。

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抑鬱症｜因未婚妻離世患鬱燥症

有港男向Facebook專頁「奴工處」投稿，指自己目前的工作已有數年，且一直做得很開心、很享受。惟去年年初，他的未婚妻因急病離世，自己亦因此試過想不開自殺而被救回一命，隨後向精神科醫生求真，被定義「適應障礙而引起鬱燥」。

他又提到，未婚妻離世後一直未放下過去，近年只有專心工作，亦算做出好成績。不過，老闆都看得出他不太開心，於是經常抽空帶他去打球，下班還會請吃飯，他形容老闆「亦師亦友，大家相處都好開心，離開辦公室的確多咗個朋友」。

抑鬱症｜壓力爆煲辭職欲輕生

不過，由於近月男事主家庭發生許多事情，壓力變大，再加上掛念未婚妻，於是他決定辭職把假期清掉，於9月底「last day」，並在處理好自己的身後事之後「打算自殺」。

男事主辭職後，老闆找他談心了很久，並問他之後的去向。原本他打算敷衍回答「休息一排」，未料老闆竟問出他是否打算離開這個世界。

我都直接認，佢當然講咗好耐經，叫我考慮世界上仍有甚麼，讚我其實好有責任，連打算自殺都起碼辭職做好交接先。最後佢話叫我放一個月假照出糧，俾我唞唞，覺得舒服返嘅先繼續做，到而家都唔知點樣答覆。

更多相關報道：抑鬱症｜鄭中基自爆患抑鬱症壓力爆煲「飲酒逃避現實」　1分鐘自測抑鬱：9徵兆中5項應求醫

抑鬱症｜網民為樓主打氣 大讚老闆做法

帖文發出後引起大量網民熱議，紛紛為男事主打氣，「樓主請你撐住，我都肯定你未婚妻見到你宜家咁樣都會唔開心。你可能抑鬱，你一定要搵人幫你，千祈唔好放棄生命，捱過咗就會好過來」、「世界好大，人生好長，仲有好多路要走，時間可以慢慢沖淡！俾啲時間自己！求助多幾方面！」

亦有不少網民大讚男事主老闆的做法，「有個好老闆就繼續做好份工，香港大部分老闆用到你病就迫你走，所以做好份工是前題，香港打工仔少有的福氣」、「佢唔止係好老闆，係好人！祝好人一生幸福！」。

更多網民留言請看：

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同場加映：9大輕生警號

自殺事件有上升趨勢，香港大學社會工作及社會行政學系副教授黃蔚澄博士（Paul）表示，社會不同階層的人皆有自身情緒的觸發點。他指，學童多以家庭、學業壓力為主；成年人多因為工作壓力；而長者多因為身體健康問題，如受長期疾病或身體疼痛問題困擾。

黃博士續指，每人都會有負面情緒，故自我覺察和排解很重要，身邊人的觀察亦是關鍵。他強調，細心留意生活細節，可及時阻止輕生行為；若情況未有改善，建議尋求專業協助。

以下綜合9大警號，可洞察自殺先兆：

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與情緒受困者對話5大要點:

防止自殺求助熱線：

「情緒通」熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線（多種語言）： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

內容獲「奴工處」授權轉載。

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