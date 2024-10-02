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兒童健康｜寶寶超級痴身點算好？　拆解寶寶「分離焦慮」成因5招輕鬆解決

兒童健康

撰文： 王明芳

發布時間： 24 小時前

最後更新： 1 小時前

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寶寶超級痴身點算好？一文拆解寶寶「分離焦慮」成因，有5招可以輕鬆解決。

【兒童健康/分離焦慮/新手父母/新手爸媽】寶寶極「痴身」點算好？不時有港媽於社交平台大呻寶寶愈大愈痴身，痴身程度「可以由朝到晚」。事實上，這種「分離焦慮」其實是寶寶成長的正常表現，而隨著年紀漸長以及照顧者耐心引導，「分離焦慮」一般可在孩子18個月大左右會逐漸消退。

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開學季｜幼兒開學難適應？　東華三院幼兒園度身訂造教顧方案成雙職家長後盾

根據衛生署資料顯示，從8個月大開始，寶寶常於與家長分開或見到陌生人時顯得緊張，較以往纏人和容易哭鬧，需家長安撫才能平復情緒和適應轉變。不同的寶寶也會因着自己獨特的脾性而有不同表現，有些在疲倦、肚餓或生病時，情緒起伏更強烈和更纏人。這情況或會影響寶寶的日常活動或社交生活，令家長感到煩惱。

而寶寶「分離焦慮」的原因，是因為與照顧者已建立親密關係和感情。因為寶寶未有時間概念，難以明白照顧者稍後便會回到他身邊，所以當他留意到照顧者似乎要離開他或有陌生人時，便會感到惶恐不安。不過，其實隨着年紀漸長以及照顧者耐心引導，「分離焦慮」一般在孩子18個月大左右會逐漸消退。

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5招助寶寶適應分離:

  • 保持日常規律：這有助增加寶寶的安全感
  • 提供短暫分離的機會：家長可在平日把他放在你視線範圍內而安全的地方，先和他玩他喜歡的玩具，待他專注玩耍後可慢慢走遠或短暫離開他視線範圍，讓他逐漸習慣
  • 習慣說「拜拜」：與寶寶分離時習慣跟他說再見，不要靜悄悄地溜走，以免寶寶因突然看不到家長而缺乏安全感。若他哭鬧或纏着家長，家長可平靜而堅定地將他交給其他照顧者，溫柔簡短地說再見，不宜拖拉。照顧者可先安撫寶寶，再透過其他活動分散他的注意
  • 投其所好，換取信任：若你不是寶寶「偏好」的照顧者，也不用因此放棄親近和照顧寶寶；你可跟隨他的興趣，與他一起玩他心愛的玩具，讓他慢慢接受你
  • 陪伴寶寶慢慢適應：若因事要將寶寶交托他人照顧，家長宜預留時間陪伴寶寶一會，先讓他安定下來才離開，也可給他準備平日喜歡的玩具或慣用物品，增加他的安全感

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