保障關鍵基礎設施丨擬放寬嚴重事故通報時限　條例料最快2026年生效

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保安局早前公布《保障關鍵基礎設施（電腦系統）條例草案》立法框架並進行諮詢。保安局發言人今日（2日）指，正考慮修訂立法框架部份內容，包括放寬通報嚴重事故的時限至12小時。局方預計今年底將條例提交立法會審議，期望明年上半年獲通過，最快明年底成立專責辦公室，條例2026年正式生效。

保障關鍵基礎設施條例立法諮詢期結束，保安局發言人今表示，在7月2日至8月1日期間，共收到53份意見書，涉600多項意見或建議，當中52份支持立法或提出正面建議，僅英國人權組織以保障言論自由為名反對。發言人重申，條例不涉言論自由或內容規管，亦不針對個人資料和商業機密，與人權和私隱完全無關。

嚴重事故通報時限放寬至12小時

局方早前在文件提到，關鍵基礎設施營運者須在得悉與「關鍵電腦系統」相關的嚴重保安事故後2小時內作出通報，但有意見認為難以做到。局方發言人指，理解營運者在事發後或忙於搶救等實際情況，並參考了英美及歐盟做法，將積極考慮把嚴重事故通報時限由2小時放寬至12小時，其他事故由24小時改為48小時。

發言人又指，營運者可透過電話或電郵等方式通報，但2周內須再提交詳細事故報告。而為確保有效及早應對事件，政府亦會積極考慮賦權專責辦公室在關鍵電腦系統，已/或受干擾或服務中斷時，主動聯繫營運者了解原因，確定事故是否涉攻，擊並在有需要時提供協助。

對於業界擔心難以確保第三方服務提供者遵守協議和符合法規，令營運者須負刑責，發言人強調「即使外判相關工作，亦不能外判責任」，政府日後會在《實務守則》提供履行「盡責查證」和「合理努力」的指引，供營運者與第三方訂定合約時參考。

擬僅需就「營運權」報告 中小企及一般市民不受影響

至於有業界認為，難以就變更關鍵基礎設施「擁有權」經常報告，局方發言人就稱，理解大公司或上市公司在定義「擁有權」上的實際困難，擬考慮移除相關要求，僅需就「營運權」報告。

另局方早前文件提到考慮某電腦系統是否屬「關鍵電腦系統」時，會參考系統關聯性，惟有意見認為電腦系統之間一般均有聯繫，涉獵範圍太廣。局方發言人說，考慮到「關聯」一詞未必精準反映關鍵電腦系統的要素，將積極考慮刪除相關字眼。

發言人亦重申，受條例規管的大部分是大機構，中小企及一般市民不受影響，條例亦不具域外效力，要求提交營運者提供的資料，均是其在港辦公室可獲取的，惟或包括境外合作夥伴或總部的相關資料。

此外，就立法框架建議賦權專責辦公室在調查事故時，在關鍵電腦系統連接設備或安裝程式，美國商會早前呼籲考慮收窄部分執法權或涵蓋範圍，否則恐打擊在港投資或及創科。

局方發言人強調，有關安排不是香港獨有，且專責辦公室只會在營運者不願意或未能自行應對嚴重事故時，如不懂安裝程式復原系統，才會考慮向法庭申請手令，並因應必要性、適當性、相稱性及公眾利益行使權力。發言人相信法庭有足夠的獨立監管權，強調可以放心。

發言人又提到，法例暫沒要求專責辦公室如私隱專員公署般每年發表年報，基於安全理由，亦不會公開受規管對象名單，惟坦言沒有禁止營運者主動公開被規管。

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記者：梁薾心