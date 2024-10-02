大熊貓｜政府辦比賽為安安可可改新名　細則注明不可違國安

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中央政府贈送給香港特別行政區的兩隻大熊貓，上月26日順利抵港。為了歡迎兩隻大熊貓加入香港大家庭，文化體育及旅遊局、以及海洋公園舉辦大熊貓命名比賽和大熊貓繪畫比賽今日展開。



兩隻大熊貓現名為「安安」（雄性大熊貓）及「可可」（雌性大熊貓）。歡迎所有香港居民發揮創意，為兩隻大熊貓提出有意義、能夠突顯牠們特質的新名字。參加者必須為兩隻大熊貓分別建議一個中文名字，並以不多於100字中文解釋建議名字的意義。參加者亦可以建議兩隻大熊貓繼續沿用原名並連同名字意義的解釋參賽。經評審選出的最佳作品將會成為兩隻大熊貓的名字。大熊貓命名比賽於今日至10月27日接受作品提交。



大熊貓繪畫比賽分三個組別進行，分別為公開組（供香港居民參加）、中學組（供中一至中六學生參加）及小學組（供小一至小六學生參加），歡迎所有參加者參照兩隻大熊貓的照片及生活片段，描繪牠們可愛的一面。參加者須於10月21日至11月8日期間提交手繪畫作，並以不多於100字中文說明作品背後的意思。



有關兩項比賽的細則、提交參賽作品的方法、評審準則、獎項等詳情，請瀏覽海洋公園的專題網頁：www.oceanpark.com.hk/tc/park-experience/giant-panda-campaign-2024。比賽結果將於今年年底前公布，得獎者將獲專函通知。

大熊貓新名不可違國安

主辦單位亦於「條款細則」中提到，改名比賽中需與該大熊貓的背景相關、能體現命名理念、不能包含歧視、具爭議性或不恰當的字眼或意思、不得含危害國家安全元素、不得含淫褻、粗言穢語、暴力、誹謗等成分、不得含有宣傳商業或政治元素、以及盡可能避免使用名人或機構的名稱。

兩隻大熊貓現正於海洋公園進行為期一個月的檢疫隔離，及後牠們亦需要約一個月適應新環境。文體旅局會與漁農自然護理署和海洋公園的專家保持緊密溝通，並按大熊貓的健康和適應情況，盡早安排大熊貓與公眾見面。

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