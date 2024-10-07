育兒心得︱學生人際溝通能力變差 福小校長解構兩大原因:父母與孩子變「同屋住」
發布時間： 2 小時前
好不容易盼到疫情完結，大小朋友返回校園，卻發現很多小朋友的情緒控制能力都變差了，一些SEN同學的情況尤甚。學童精神異常的個案，比我過去所見過的都嚴重多了，極端的例子，就變成了自我傷害或輕生問題。
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老師們都紛紛討論，為何疫情後學生都好像變得不懂跟其他人相處，動不動就發脾氣？經過多番討論，發現主要是兩個原因。
首先，是學生長時間在家中，沒有需要分享、討論、妥協，人際溝通技巧都生疏了。回來學校後，稍遇到不如意事，就會產生不同的情緒。同學講話聲打擾上課、走路不長眼睛、借東西不揚聲，統統惹人生氣。小組研習時各持己見、不妥協、爭執、反面、沮喪、失望、無奈、憤怒等，令功課無法完成。一大班朋友，其他人都有自己最要好的一位，自己常常落單，孤單、羨慕、妒忌油然而生。學校裡的正向人際關係，以及這些不同情緒的處理，都需要自小持續學習，方能幫助小朋友應對隨着年紀漸長所面對日漸複雜的人和事。
其次，是跟家長在家中的互動欠奉。本來，如果上面種種，在家中由家長進行教育，同學也是可以學會的。然而，現今很多家長忽略了與孩子心連心的教育。在家，家長只想辦法用家庭作業、網課、電子奶嘴等佔據孩子的時間和空間；父母與孩子，變成互不了解的「同屋住」。 更甚的，家長在家裡本身就是一個壞榜樣，脾氣差、缺耐性、沒有良好的溝通技巧，久而久之，這些表現就成了孩子的一部份。再次融入群體時，挫敗加倍。不知多少孩子於疫情之後，都向老師抱怨父母不明白自己。有不少老師都發現，連帶家長自身情緒精神都似有疾患，令家校之間的衝突都增加了。
要讓孩子人生取得快樂和成功，家庭是培養正向人生、良好性格最好的起始點。父母自己多注意自己言行，多給孩子「愛」是不二法門。說來容易做來難：
愛是恆久忍耐；又有恩慈；
不輕易發怒，不計算人的惡；
凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐！
愛是永不止息！
願與各位家長共勉！
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撰文 : 徐區懿華校長 福建中學附屬學校