金馬獎2024丨吳慷仁落馬無緣爭影帝　鍾雪瑩連續兩年入圍爭影后惡鬥吳君如

▲ 鍾雪瑩及游學修憑《看我今天怎麼說》爭影后

第61屆台灣金馬獎在今日（10月2日）公布入圍名單，當中由徐漢強執導，陳柏霖、張榕容、王淨主演電影《鬼才之道》入圍包括最佳劇情片、最佳導演、最佳女配角、最佳原著劇本等11項提名，成今屆金馬獎入圍的大贏家。

至於日前公布加盟內地經理人公司而備受討論的台灣演員吳慷仁，在《破浪男女》雖然為藝術犧牲露下體，卻沒有入圍最佳男主角。

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▲ 《破浪男女》

金馬獎2024丨公有影帝影后入圍名單

至於能入圍爭影帝演員有《餘燼》張震、《春行》喜翔、《白衣蒼狗》的Wanlop RUNGKUMJAD、《漂亮朋友》張志勇，以及《看我今天怎麼說》游學修。

至於女主角候選人有不少香港觀眾熟悉的名字，包括《女兒的女兒》張艾嘉、《小雁與吳愛麗》夏于喬、《我談的那場戀愛》吳君如、《看我今天怎麼說》鍾雪瑩、《從今以後》區嘉雯。當中鍾雪瑩是續去年《填詞L》之後再爭金馬影后。

第61屆金馬獎頒獎禮將於下月23日在台北流行音樂中心舉行，今年的終身成就獎得主為已故武打女星鄭佩佩及攝影師林文錦。

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▲ 《看我今天怎麼說》鍾雪瑩

金馬獎2024丨第61屆金馬獎提名名單（部份）

最佳劇情片

《漂亮朋友》

《漠視錄》

《從今以後》

《一部未完成的電影》

《鬼才之道》

▲ 《鬼才之道》

最佳導演

楊曜愷《從今以後》

楊修華《默視錄》

徐漢強《鬼才之道》

婁燁《一部未完成的電影》

耿軍《漂亮朋友》

▲ 《從今以後》

最佳男主角

游學修《看我今天怎麼說》

張震《餘燼》

喜翔《春行》

Anasuya Sengupta《白衣蒼狗》

張志勇《漂亮朋友》

最佳女主角

張艾嘉《女兒的女兒》

夏于喬《小雁與吳愛麗》

吳君如《我談的那場戀愛》

鍾雪瑩《看我今天怎麼說》

區嘉雯《從今以後》

▲ 《我談的那場戀愛》

最佳男配角

李康生《漠視錄》

莫子儀《餘燼》

曾國城《小雁與吳愛麗》

洪瑜鴻（春風）《白衣蒼狗》

施名帥《角頭–大橋頭》

最佳女配角

楊貴媚《小雁於與吳愛麗》

劉奕兒《女兒的女兒》

曾佩慈《BIG》

陸弈靜《白衣蒼狗》

張榕容《鬼才之道》

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