金馬獎2024丨吳慷仁落馬無緣爭影帝 鍾雪瑩連續兩年入圍爭影后惡鬥吳君如
發布時間： 1 小時前
最後更新： 46 分鐘前
第61屆台灣金馬獎在今日（10月2日）公布入圍名單，當中由徐漢強執導，陳柏霖、張榕容、王淨主演電影《鬼才之道》入圍包括最佳劇情片、最佳導演、最佳女配角、最佳原著劇本等11項提名，成今屆金馬獎入圍的大贏家。
至於日前公布加盟內地經理人公司而備受討論的台灣演員吳慷仁，在《破浪男女》雖然為藝術犧牲露下體，卻沒有入圍最佳男主角。
我談的那場戀愛丨何妙祺感激吳君如無酬演出 陳慶嘉讚鄧麗欣表現超乎預期
金馬獎2024丨公有影帝影后入圍名單
至於能入圍爭影帝演員有《餘燼》張震、《春行》喜翔、《白衣蒼狗》的Wanlop RUNGKUMJAD、《漂亮朋友》張志勇，以及《看我今天怎麼說》游學修。
至於女主角候選人有不少香港觀眾熟悉的名字，包括《女兒的女兒》張艾嘉、《小雁與吳愛麗》夏于喬、《我談的那場戀愛》吳君如、《看我今天怎麼說》鍾雪瑩、《從今以後》區嘉雯。當中鍾雪瑩是續去年《填詞L》之後再爭金馬影后。
第61屆金馬獎頒獎禮將於下月23日在台北流行音樂中心舉行，今年的終身成就獎得主為已故武打女星鄭佩佩及攝影師林文錦。
鄭佩佩逝世丨前空少發文回憶佩佩姐真實一面 大讚：一個人嘅修養真係一睇已知
金馬獎2024丨第61屆金馬獎提名名單（部份）
最佳劇情片
《漂亮朋友》
《漠視錄》
《從今以後》
《一部未完成的電影》
《鬼才之道》
最佳導演
楊曜愷《從今以後》
楊修華《默視錄》
徐漢強《鬼才之道》
婁燁《一部未完成的電影》
耿軍《漂亮朋友》
最佳男主角
游學修《看我今天怎麼說》
張震《餘燼》
喜翔《春行》
Anasuya Sengupta《白衣蒼狗》
張志勇《漂亮朋友》
最佳女主角
張艾嘉《女兒的女兒》
夏于喬《小雁與吳愛麗》
吳君如《我談的那場戀愛》
鍾雪瑩《看我今天怎麼說》
區嘉雯《從今以後》
最佳男配角
李康生《漠視錄》
莫子儀《餘燼》
曾國城《小雁與吳愛麗》
洪瑜鴻（春風）《白衣蒼狗》
施名帥《角頭–大橋頭》
最佳女配角
楊貴媚《小雁於與吳愛麗》
劉奕兒《女兒的女兒》
曾佩慈《BIG》
陸弈靜《白衣蒼狗》
張榕容《鬼才之道》
最新影片推介：
下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：