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文化藝術｜重點演藝項目計劃首輪設2名額　最高資助1500萬元支持長期公演

社會

發布時間： 42 分鐘前

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政府公布推行「重點演藝項目計劃」，培育具代表性及作長期公演的本地大型表演藝術項目。

去年施政報告提出推行「重點演藝項目計劃」，選出有潛質的表演藝術項目，培育它們成為具代表性及作長期公演的本地大型表演藝術項目。

政府今日（2日）公布，計劃將會分兩期推行，每期設有2個名額。第1期申請詳情將於11月公布，並在年底前開始接受申請。入圍項目必須在香港上演最少15場舞台表演，以及吸引共最少1萬名購票入場的觀眾。

計劃下，每個入圍項目最高可獲直接資助額1,000萬元，用以支持項目在創意概念、舞台製作、場地租用及市場推廣等開支；另外就每個入圍項目獲得的私人贊助額及門劵收益，提供相應的配對資助，上限為500萬元。

此外，入圍項目如能在首輪演出獲利，並在其後18個月內在香港推出第2輪與首輪規模相若的演出，將可獲相等於首輪項目資助總額20%的額外資助，以鼓勵成功的項目長期在港公演。

政府發言人表示，計劃旨在申請中選出最優秀的項目作重點培育，對彰顯香港的表演藝術實力發揮重要作用，進一步鞏固香港作為中外文化藝術交流中心的地位。

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