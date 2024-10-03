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星二代尖子｜李漫芬6歲女兒游泳比賽勇奪3金　遺傳教練爸爸神基因2歲愛游水

育兒資訊

撰文： 李惠儀

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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李漫芬6歲女兒談在心遺傳了爸爸的游泳天份！

【李漫芬/女兒/談在心/星二代/游泳】剛宣佈離開TVB的女藝人李漫芬（Fanny）與游水教練老公Alvin育有6歲女兒談在心，女兒深得爸爸遺傳，在游水方面甚有天份，近日參加三項游泳比賽，就勇奪三面金牌，更打破大會記錄，Fanny對此感到萬分興奮，亦很感恩女兒天生愛游水，完全不需要強迫她練水！

李漫芬女兒｜遺傳爸爸基因2歲愛玩水

Fanny在社交平台上載女兒奪獎照片，留言謂：「談在心今天好叻叻，參加三項比賽，拿了三個金牌，更破了大會紀錄，她真的好喜歡游泳，親子比賽老公都落場。」事後Fanny接受TOPick記者電話訪問，仍難掩興奮之情。

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她指女兒是遺傳了爸爸的基因：「爸爸專長游水，女兒兩歲開始玩水，應該是未夠兩歲已玩水，在浴缸放水給她玩，她已像海豚游來游去，我自己是完全不懂游水的，哈哈。」她指疫情期間不能外出，於是放水在浴缸讓女兒學習「吹波波」，即是眼睛在水面，嘴巴在水中學習運氣，豈料在心完全沒有害怕，而且玩得很開心，從而發現她很喜歡玩水。

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李漫芬女兒｜暑假一星期有四至五天游水

到疫情過去後，Alvin就開始教在心游泳，先學自由式，再學蛙式和蝶式，上次蝶泳比賽，在心已破了自己記錄，但今次是破大會記錄，三項都奪得冠軍，Fanny笑言：「我們都嚇呆了，她自小喜歡游水，感恩她很享受，從來沒有強迫她。」她指女兒還在摸索階段，曾經給她學習羽毛球、鋼琴，但她還是最愛游水。

暑假的時候，在心會一星期游水四至五天，每次練習兩三小時，因為是她的興趣，有時候撞了練琴的時間，她會不開心，要Fanny反過來安撫：「練完琴再游。」在心就會說：「明天一定要去游！」

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李漫芬女兒｜帶挈教練爸爸奪親子獎牌

Fanny又認為游水是一定要花時間訓練的，講到在心剛升小一，如何在學業和興趣班中取捨？Fanny指一年級不算多功課，每天七八樣，現在亦改為在星期六日才游水：「星期日游三小時，爸爸上班順便帶她上堂，我就接她落堂。」她還表示小朋友總有生病的時候，自從女兒游水後，體質比之前好了，變得不太容易病。

由於今次比賽，其中一項的「親子比賽」，身為游水教練的Alvin親自落場，結果跟女兒一同奪冠，他笑說：「多謝女兒帶挈我第一次奪親子獎牌。」絕對是父愛洋溢。

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