抗逆力｜突破研究指逾5成青少年感生活壓力大　逾7成不接納自己「EMO」扮無事

▲ 突破機構早前一項研究指出，逾5成青少年感生活壓力大，整理出5個應對「EMO」的方法。（iStock圖片）

「EMO」近年成為泛指憂鬱、焦慮、煩躁等負面情緒的流行用語，這些負面情緒往往也會伴隨逆境出現，並對年青人造成困擾。當年青人自己或身邊的人變得「EMO」，到底有甚麼方法幫助他們？我建議要提升抗壓能力，首先要接受「EMO」的自己，配合突破團隊設計的E.R.R.O.R.框架，可以讓年青人嘗試以不同方法面對「EMO」，操Fit抗逆肌肉，讓「EMO」變成成長的養份。

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香港的年青人真的很「EMO」嗎？突破機構在2021進行的「青少年正負面情緒與自尊感」研究便顯示，51.5%青少年（10-29歲）認為個人生活充滿壓力，前路不明。分析指，年青人面對的生活壓力越大愈覺得自己痛苦，自尊感亦愈低。香港青年人「EMO」的主因往往人生不同階段的激烈變化有關，例如面對陌生環境、出路迷惘、職場挫敗等。

然而，研究顯示逾70%青年人傾向在不開心時會催迫自己回復心情，可見青年人並不接納「EMO」狀態下的自己。由於「開放面對情緒」有助抗壓，當中又包括「容許追求快樂」及「接納負面情緒」兩種態度，可見要提升「抗逆肌肉」就要學會接納「EMO」的自己。

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「E.R.R.O.R.」助年青人「自癒EMO」

當遇到自己或朋友變得「EMO」時，應該如何幫助他們呢？其實每當年青人遇到壓力，大多是過度認真看待事件，一旦再加上逆境或挫折，有可能會出現想放棄或「不想努力」的想法。有見及此，年青人面對困境時可以稍稍喘息一下，容許自己用較長的時間理解身心狀況、探索不同的可能，嘗試用不同方法去面對挑戰。「突破」總結過去經驗，參考接納與承諾療法（ACT），整理出5個應對「EMO」的方法，建構個人抗逆力方向，合稱：「E.R.R.O.R.」，助青年人「自癒」EMO。

5個應對「EMO」方法包括：

Evaluate: 觀察和部署「EMO」

藉簡單測試表，提醒青年人覺察自己的EMO習慣。

Rest：與EMO保持安全距離

容許EMO與自己共存，但不需緊抱它、與它角力。

Relocate：管控EMO的大小

「我」不等同於「EMO」的我，「EMO」只是人生的一小部份。

Open Mind：多角度看待「EMO」

嘗試發現「EMO」的好處，尤其是「EMO」也代表自己正在積極面對困難，認真看待一件事，可藉此開拓更多可能性，變為成長的養份。

Reconnect：聯繫「EMO」友

嘗試聯連彼此共鳴的人，不再「摺埋」自己，與他人分享自己的情緒，與其「EMO」，不如「WEMO」。

▲ 突破機構青年發展部團隊主管馮文傑先生。（作者提供相片）

而突破在構思框架的過程中，創作團隊對「抗逆力」和社會一般以為「找出一個答案」或「成功的公式」的理解有異，大家花了較長時間尋求共識。這個框架正好體現要轉換角度、更正面看待「EMO」，願意作出不同嘗試，才能助己助人提升抗逆能力。

「突破」今年與香港寬頻人才CSI基金（「CSI基金」）合作舉辦「404 Not F_und?《EMO ERROR GYM》企劃」，並根據「E.R.R.O.R.框架」創作21個挑戰作為「EMO ERROR GYM」的重點內容。希望青年人借助這些挑戰，重新檢視自己的「EMO」情況，操Fit「抗逆肌肉」。

該計劃會於10月5日至6日在南豐紗廠及大專院校舉行「EMO ERROR GYM 體驗場」，讓青年人親身體驗「EMO ERROR GYM」。突破希望透過線上線下的活動鼓勵年青人用21日時間應用這套「EMO ERROR GYM」，改變他們處理「EMO」時的習慣，勇於嘗試以不同方法面對「EMO」。

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