貧窮狀況｜逾9成貧窮長者為非經濟活躍人士　樂施會倡當局為長者提供就業機會

▲ 58萬貧窮長者中，約96%為非經濟活躍人士。（彭大偉攝）

樂施會報告指，15歲或以上人口非經濟活躍貧窮人口中，「退休」佔61%，其次是「料理家務」，佔 17.7%。本港現時長者勞動參與率僅為 13.9%，較內地的 25%及挪威的22%為低；58萬貧窮長者中，約96%為非經濟活躍人士。樂施會指，工作是擺脫貧窮的重要關鍵之一，建議當局於公營部門創設更多較少體力勞動、無需過多電腦及語文技巧的工作機會予長者，如陪診及校車學童照顧等。

另外，樂施會認為，現時中高齡就業計劃的申請手續繁複或令申請者卻步，建議當局簡化僱主申請計劃的程序和條件，並直接按新聘請的年長員工人數發放津貼。如僱主只需提交員工的聘用及出糧證明，即可獲發津貼。

婦女方面，女性佔整體非經濟活躍人口的58.5%，當中30至39歲及40至49歲的比例最高，分別為 75.9%和76.8%，樂施會相信與女性比男性肩負起更多的「料理家務」責任有關。樂施會認為，政府應增加附設於幼稚園的資助幼兒中心0至2歲的服務名額， 並增加社區保姆服務名額，鼓勵更多非經濟活躍婦女投入勞動市場。

樂施會又建議，當局可於非繁忙時間借出社區客廳的廚房，讓婦女製作家鄉小食或手作，並舉辦市集售賣有關產品，增加他們的收入。

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