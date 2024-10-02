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一國兩制｜港澳平︰「一國兩制」事業在國家發展全局具特殊重要地位

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 29 分鐘前

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港澳辦發表署名「港澳平」文章，強調「一國兩制」事業在國家發展全局具特殊重要地位。（梁偉榮攝）

新中國成立75周年之際，港澳辦發表署名「港澳平」文章，強調「一國兩制」事業在國家發展全局具特殊重要地位，肯定港澳在在一國兩制下，為國家改革開放和現代化建設作出特殊重要貢獻。

文章引述國家主席習近平在2018年會見港澳各界慶祝國家改革開放40周年訪問團時指出，在國家改革開放進程中，港澳所處的地位是獨特的，港澳同胞所發揮的作用是不可替代的。形容港澳的主要作用包括︰投資興業的龍頭作用、市場經濟的示範作用、體制改革的助推作用、雙向開放的橋樑作用、先行先試的試點作用、城市管理的借鑒作用。

文章續指，「一國兩制」是前無古人的偉大創舉，體現了海納百川、有容乃大的中國智慧，體現了求同存異、共謀發展的中國氣派。

文章強調，港澳原有資本主義制度和生活方式保持不變，法律基本不變。又稱「港澳居民享有比歷史上任何時候都更廣泛的民主權利和自由。」相信在新時代新征程，港澳社會必將更加團結一心、奮發努力，把一國兩制成功實踐不斷推向前進。

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