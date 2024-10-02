  • 26°C
香港時間：2024103日 (四) 00:12
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

大熊貓｜幫安安可可改名獎品出爐　獲選最佳作品送成人全年會籍4個

社會

撰文： 陳展棋

發布時間： 57 分鐘前

最後更新： 31 分鐘前

分享：

分享：

熱門 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

(海洋公園圖片)

【大熊貓 / 熊貓 / 大熊貓BB / 海洋公園】中央政府贈送給香港特別行政區的兩隻大熊貓，上月26日順利抵港。為了歡迎兩隻大熊貓加入香港大家庭，文化體育及旅遊局、以及海洋公園舉辦大熊貓命名比賽和大熊貓繪畫比賽今日展開。
　　 
兩隻大熊貓現名為「安安」（雄性大熊貓）及「可可」（雌性大熊貓）。歡迎所有香港居民發揮創意，為兩隻大熊貓提出有意義、能夠突顯牠們特質的新名字。

比賽當然會有獎品，當局亦公布獎項獎品內容：

最佳作品（1位）

海洋公園成人全年會籍4個（價值港幣$5,520）

大熊貓紀念品及購物禮券（價值港幣$3,000）

海洋公園餐飲禮券（價值港幣$2,000）

優異作品（8位）

海洋公園成人全年會籍2個（價值港幣$2,760）

大熊貓紀念品及購物禮券（價值港幣$1,000）

海洋公園餐飲禮券（價值港幣$1,000）

大熊貓命名比賽於今日至10月27日接受作品提交，市民記得留意截止時間。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】


　　 

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（10月02日 時間16:05）
急症室最長等候時間（10月02日 時間16:05）
校巴大火︱曼谷校巴大火至少25師生罹難　司機起火後熄手機逃離致全車受困
校巴大火︱曼谷校巴大火至少25師生罹難　司機起火後熄手機逃離致全車受困
大腸癌｜男子工作太忙養成1排便習慣　持續30年檢查竟揭患大腸癌3期
大腸癌｜男子工作太忙養成1排便習慣　持續30年檢查竟揭患大腸癌3期
十一國慶｜國慶無人機宣布取消　煙花9時05分開始
十一國慶｜國慶無人機宣布取消　煙花9時05分開始
六合彩國慶金多寶｜六合彩攻略10月最常開邊個號碼　中環士丹利街投注站未必最旺？
六合彩國慶金多寶｜六合彩攻略10月最常開邊個號碼　中環士丹利街投注站未必最旺？