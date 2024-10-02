大熊貓｜幫安安可可改名獎品出爐　獲選最佳作品送成人全年會籍4個

▲ (海洋公園圖片)

【大熊貓 / 熊貓 / 大熊貓BB / 海洋公園】中央政府贈送給香港特別行政區的兩隻大熊貓，上月26日順利抵港。為了歡迎兩隻大熊貓加入香港大家庭，文化體育及旅遊局、以及海洋公園舉辦大熊貓命名比賽和大熊貓繪畫比賽今日展開。



兩隻大熊貓現名為「安安」（雄性大熊貓）及「可可」（雌性大熊貓）。歡迎所有香港居民發揮創意，為兩隻大熊貓提出有意義、能夠突顯牠們特質的新名字。

比賽當然會有獎品，當局亦公布獎項獎品內容：

最佳作品（1位） 海洋公園成人全年會籍4個（價值港幣$5,520） 大熊貓紀念品及購物禮券（價值港幣$3,000） 海洋公園餐飲禮券（價值港幣$2,000） 優異作品（8位） 海洋公園成人全年會籍2個（價值港幣$2,760） 大熊貓紀念品及購物禮券（價值港幣$1,000） 海洋公園餐飲禮券（價值港幣$1,000）

大熊貓命名比賽於今日至10月27日接受作品提交，市民記得留意截止時間。

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